Pronostici Champions League: Juve a bassa quota in trasferta contro il Ferencvaros. Equilibrio per la partita della Lazio contro lo Zenit

Terza giornata di Champions League, si continua con le altre 8 partite a completare il turno e sono in campo anche Zenit San Pietroburgo-Lazio e Ferencvaros-Juventus.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote 3a giornata di Champions League 2020-21 del 4 novembre

Alle 18:55 si inizia con Zenit San Pietroburgo-Lazio. La squadra di Inzaghi arriva dall'incredibile rimonta a Torino e nonostante i problemi aveva strappato un punto anche in settimana a Brugge. Rimangono diverse assenze per la Lazio che sulla carta hanno i favori del pronostico alla St. Petersburg Arena contro lo Zenit ancora ferma a zero punti dopo 180 minuti. Le quote però vedono una sfida in equilibrio con entrambe le squadre intorno @2.70 per la vittoria (X @3.40).

Probabili Formazioni

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; Kuzyaev, Dzyuba, Driussi. All. Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.

Statistiche: Lo Zenit ha vinto solo una delle quattro partite di Champions League contro le italiane. La Lazio non ha mai perso contro una rivale russa in una competizione UEFA. Lo Zenit cerca di evitare quattro sconfitte di fila in Coppa dei Campioni / Champions League per la prima volta nella sua storia. La Lazio cercherà tre partite senza sconfitta per la prima volta in Champions League dal marzo 2001. Dzyuba ha segnato in due delle sue quattro precedenti partite casalinghe con lo Zenit in Champions League. Correa potrebbe diventare il primo giocatore della Lazio a segnare in due partite consecutive di Champions League dal dicembre 2007.

Ferencvaros-Juventus dovrebbe essere una trasferta in discesa per la Juve del ritrovato Cristiano Ronaldo, che ha vinto bene in campionato e ora deve fare i 3 punti anche in coppa in Ungheria dopo il ko con Barca. Il Ferencvaros ha pareggiato in patria ma ha fatto il primo punto in Champions col pareggio interno contro la Dinamo, squadra che i bianconeri avevano battuto 2-0 a Kyiv alla prima di CL. Gli uomini di Pirlo sono favoriti in quota sotto @1.30 per la vittoria mentre l'impresa del Ferencvaros si gioca @15 (X @6.50).

Probabili Formazioni

Juventus: Szczesny; Chiellini, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski; Ronaldo, Morata

Ferencvaros: Dibusz, Lovremcsics, Blazic, Dvali, Ladouni, Heister, Kharatin, Zubkov, Isael, Uzuni, Nguen

Statistiche: Ferencváros e Juventus si incontrano per la seconda volta in una competizione europea dopo la vittoria ungherese per 1-0 nella finale della Coppa delle Fiere 1964/65. La Juventus cerca di evitare due sconfitte di fila nella fase a gironi di Champions League per la prima volta da ottobre 2014. Il Ferencváros ha subito 26 gol nelle otto partite di Champions League (3.3 di media). Il Ferencváros potrebbe essere la 34esima vittima di Cristiano Ronaldo in Champions League. Solo Lionel Messi (36) gli è davanti in questa classifica.