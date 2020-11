Pronostici Champions League: il 24 novembre sono in campo Juventus-Ferencvaros e Lazio-Zenit. Italiane entrambe favorite in quota

Quarta giornata della fase a gironi di Champions League, un turno determinante, al via da martedì 24 novembre 2020 con le prime 8 partite e anche le prime 2 italiane in campo con Juventus-Ferencvaros e Lazio-Zenit.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote 4a giornata di Champions League 2020-21 del 24 novembre

In Juventus-Ferencvaros i bianconeri hanno l’opportunità di staccare il pass per gli ottavi di finale con due gare d'anticipo. La Juve è nettamente favorita in quota @1.10 per la vittoria, Pareggio @11 e vittoria degli ungheresi addirittura @20 volte la posta.

Da quando è tornato in campo, Cristiano Ronaldo si è ripreso la sua squadra trascinandola con un gol dopo l’altro, anche stavolta sarà lui protagonista e, dopo la doppietta al Cagliari, si candida a realizzarne un’altra agli ungheresi, opzione @2.40. Nel match potrebbe trovare spazio dal primo minuto Paulo Dybala che, dopo aver segnato una delle reti del 4 a 1 dell’andata, potrebbe fare il bis: il goal dell’argentino è a 1.90. Praticamente scontato il passaggio del turno della squadra di Pirlo, che sia questo o nei prossimi turni si gioca in quota simbolica @1.01.

In campo anche Lazio-Zenit. All’Olimpico arrivano i russi ultimi nel girone con un solo punto. Inzaghi dovrebbe schierare di nuovo Immobile dal primo minuto, e dopo i due pareggi in trasferta con Club Brugge e proprio contro i russi all’andata, i biancocelesti hanno buone chance. La Lazio è in serie utile da 7 gare e la vittoria è quotata @1.67 rispetto alla vittoria ospite @4.80 e il pareggio @4.00.

Piena fiducia ai capitolini da parte degli scommettitori, il 94% ha scelto il segno 1 nel match. Classifica molto corta nel Gruppo F, dove il Borussia Dortmund comanda a 6 punti, inseguito dalla Lazio a 5 e dal Club Brugge a 4. Nonostante il risicato vantaggio, i tedeschi sono favoriti per la vittoria del girone, a 1.44, la Lazio può farcela a 3.00 mentre sembra più difficile l’impresa dei francesi, a 16.00. Il passaggio del turno anche qui però sembra una formalità per la Lazio e si gioca @1.20.