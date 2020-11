Pronostici Champions League: Inter-Real Madrid partita decisiva. La squadra di Conte favorita @2.80. Quota @4.80 per l'Atalanta a Liverpool

La partita di mercoledì con il Real Madrid sarà decisiva per l'Inter se i nerazzurri vogliono continuare l'avventura in Champions League. Nel mercoledì della 4a giornata della fase a gironi gioca anche l'Atalanta impegnata a Liverpool.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote 4a giornata di Champions League 2020-21 del 25 novembre

Iniziamo da Inter-Real Madrid, quasi un ultima spiaggia per la squadra di Conte che deve vincere. A San Siro la vittoria dei nerazzurri rimane comunque l'opzione favorita @2,18 contro il @3,05 del Real e il @3,65 del segno X. La classifica rimane cortissima col Borussia Monchengladbach, primo, ma a soli tre punti di distanza dai nerazzurri.

Non dimentichiamo anche il fattore campo di San Siro e i precedenti favorevoli qui. Nelle sette partite giocate in casa contro i Blancos, i nerazzurri hanno totalizzato cinque vittorie e due pareggi. In vista c’è una gara ricca di gol con l’Over 2.5 @1.55 anche perché i numeri dicono che le difese di entrambe le squadre sono tutt'altro che blindate: l'Inter ha tenuto la rete inviolata con lo Shakhtar, ma ha incassato cinque reti con Borussia Monchengladbach e Real, mentre per i Blancos le reti al passivo nelle tre partite giocate sono addirittura sette anche se il Real ha in dubbio Benzema in avanti. Le quote qualificazione per il passaggio ai quarti dicono Real @1.20, malgrado l'inizio problematico, mentre l'Inter si gioca a 2,00 e lo Shakhtar a 4,00.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Passiamo a Liverpool-Atalanta dove la Dea cerca l'impresa quotata @4,50 per l'impresa ad Anfield, la stessa quota del Pareggio mentre il successo dei Reds si gioca @1.65 memore anche del 5-0 rifilato dalla squadra di Klopp alla Dea all'andata. La squadra di Gasperini non è in un momento felicissimo, lo abbiamo visto anche in campionato con lo 0-0 contro lo Spezia e con 1 solo gol messo a segno nelle ultime tre partite, fra Champions e Serie A, un dato anomalo per una squadra che viaggiava da sola con medie da Over 2.5. Proprio l'Over 2.5 rimane la scelta preferita appena @1.35 di quota (la Dea in Champions ha finora fatto registrare tre Over di fila). Con nove punti in tre partite, i Reds sono già in orbita ottavi, ma per il secondo posto è lotta dura tra Atalanta e Ajax, appaiate a 4 punti. Per SNAI la Dea ha qualche chance in più @1,57, mentre gli olandesi si fermano @2,05.