Pronostici Champions League: Inter costretta a vincere e favorita @2.20 contro il Monchengladbach. Atalanta @1.20 contro il Midtjylland

Torna la Champions League con la 5a giornata della fase a gironi. Inter alla disperata ricerca dei 3 punti e favorita in trasferta in Germania contro il Borussia Monchengladbach. Quota micro anche per l'Atalanta che ospita il Midtjylland.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote 5a giornata di Champions League 2020-21 del 1 dicembre

Dopo quattro giornate di Champions League è magrissimo il bottino dell’Inter, ultima del Gruppo B con soli 2 punti. La squadra di Conte non ha ancora mai vinto una gara in Europa e si trova ora a un bivio: o vince contro il Borussia Mönchengladbach o sarà eliminata. I 6 punti nelle prossime ultime due partite sono quindi d’obbligo, anche se potrebbero non bastare per qualificarsi.

Il Borussia ha segnato quattordici reti in 4 partite, primo posto nel girone e la possibilità di chiudere con una vittoria il discorso qualificazione. Snai vede però la squadra di Conte favorita @2,20, mentre i padroni di casa si fermano @3,05. Il pareggio che segnerebbe il capolinea per le speranze di qualificazione interiste si gioca @3,65. L'eventuale vittoria al Borussia Park, come detto, non risolverebbe da sola i problemi dell'Inter, e in effetti le speranze nerazzurre di qualificazione sono piuttosto risicate, a quota @5,50. Molto meglio sta il Gladbach @1,25, mentre il Real Madrid, rilanciato dal doppio successo con l'Inter, è ritenuto quasi in porto @1,05. Durissima invece per lo Shakhtar, offerto @6,50.

Per quanto riguarda i marcatori, dopo la doppietta dell’andata, Lukaku può essere di nuovo decisivo @2.00, ma occhio anche a Lautaro Martinez, reduce dall’ottima prova con il Sassuolo, la cui rete è offerta @2.50.

Sorride invece l’Atalanta che, dopo aver espugnato l’Anfield Road vincendo 2 a 0 con il Liverpool, guarda ora con fiducia al proseguo dell’avventura in Champions. La Dea ospita i danesi del Midtjylland, già eliminati, e ha buone chance di portarsi a casa i tre punti per poi giocarsi tutto nell’ultima giornata contro l’Ajax. Il pronostico è infatti a senso unico, i nerazzurri comandano @1.20, l’impresa danese vale ben @13.50 la posta, difficile anche il pareggio, @7.50. Nessun dubbio anche tra gli scommettitori, 9 su 10 sono certi del successo degli uomini di Gasperini. La qualificazione agli ottavi dei nerazzurri sembra in cassaforte, @1.40, anche se l’Atalanta dovrà “accontentarsi” del secondo posto visto che il Liverpool è saldamente favorito come vincente del girone, @1.22. L’impresa della Dea di arrivare prima non è comunque impossibile, a @9.00. Ilicic, già a segno all’Anfield, è in netta ripresa e partirà quindi titolare, con ottime chance di andare ancora a segno: la sua rete è @2.00, la doppietta sale @6.25.

Le altre partite in programma martedì sono: Lokomotiv Mosca-Salzburg (austriaci favoriti @1.55); Shakhtar-Real Madrid (sempre assenze importanti per i Blancos comunque favoriti @1.40 nella trasferta ucraina); il big match Atletico Madrid-Bayern Monaco. Molte assenze da entrambe le parti, specialmente per i bavaresi primi nel girone con 4 vittorie su 4 (compreso il 4-0 dell'andata contro la squadra di Simeone) e già qualificati mentre i Colchoneros devono ancora sudarsela ma oggi sono favoriti con quota in calo sotto @2.

In campo anche FC Porto-Manchester City, le prime 2 della classe col City già qualificato ma favorito anche oggi @1.60. Liverpool-Ajax (i Reds si giocano @1.70 con quota in salita) e Marsiglia-Olympiakos che si giocano il 3° posto nel girone C con i francesi che hanno sempre perso, compreso lo 0-1 in Grecia ma sono favoriti @2.40 per la rivincita in casa.

Mercoledì tocca a Lazio e Juventus. I biancocelesti sono attesi da un duro impegno a Dortmund. Tedeschi avanti @1,63, contro il «2» della Lazio @4,75. Un pareggio, @4,25, potrebbe non dispiacere a Inzaghi, che manterrebbe il secondo posto nel girone, con la possibilità di guadagnare anche il primo, vincendo all'ultimo turno con il Brugge e sperando in uno stop (sconfitta o pareggio) del Dortmund in casa dello Zenit. La qualificazione della Lazio è comunque a un passo, in quota @1,05. La Juventus già qualificata gioca in casa con la Dynamo Kiev. Come prevedibile, il segno «1» vola molto basso, @1,25. La «X» sale @5,75, il «2» ucraino @12.00.