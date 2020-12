Pronostici Champions League: Juve facile @1.24 contro la Dinamo Kiev. Quota in salita per la Lazio a Dortmund nella sfida tra Haaland ed Immobile

Juventus e Lazio scendono in campo di mercoledì sera alle 21:00 per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote 5a giornata di Champions League 2020-21 del 2 dicembre

Juventus-Dinamo Kiev. Nella gara di domani contro la Dinamo Kiev i bianconeri non giocano per la qualificazione, già ottenuta, ma per il primo posto nel girone. Sarà quindi sfida a distanza con il Barcellona impegnato sul campo del Ferencvaros. Cristiano Ronaldo farà coppia con Morata e solo la potenza offensiva dei bianconeri basta a spiegare la quota di @1,24 proposta da Betaland per il segno «1» del match di Torino. La formazione ucraina sogna un successo proposto @12.00, mentre il pareggio vale @6,00 volte la posta.

Ad arbitrare la gara sarà la francese Stéphanie Frappart, prima donna nella storia della Champions League. Vigilia particolare che trova spazio sulla lavagna scommesse di Betaland, visto che un rigore durante Juventus - Dinamo Kiev si gioca @2,50. Ferencvaros-Barcellona. Nell'altra sfida del girone il Barcellona è favorito in casa del Ferencvaros @1,54.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

-Servizio Telegram: 💎PREMIUM (contattaci per info)

Borussia Dortmund-Lazio. La Lazio, dopo la battuta d’arresto in campionato con l’Udinese, torna in Champions League dove invece è ancora imbattuta. La squadra di Inzaghi va a Dortmund contro il Borussia, con cui si gioca il primato del Gruppo F: solo un punto infatti, separa i biancocelesti dai tedeschi, primi a 9 punti. La vittoria potrebbe valere sia la qualificazione agli ottavi che il sorpasso in classifica ma l’impresa che alla Lazio è riuscita all’andata all’Olimpico, stavolta si prospetta ardua: il Dortmund, che dalla sconfitta con i biancocelesti non ha più perso, conduce @1.60, il successo dei capitolini al Signal Iduna Park sale @5.00, mentre il pareggio si gioca @4.40. Anche gli scommettitori credono più nella vittoria tedesca, il 90% ha scelto il segno 1 nel match.

La retroguardia laziale, che con l’Udinese non ha certo brillato, dovrà stare molto attenta soprattutto ad Haaland, capocannoniere della manifestazione con 6 gol nelle 4 partite giocate fin qui. Il norvegese, in Europa, non sbaglia un colpo: a segno in tutte le gare del Dortmund. Un altra rete di Haaland si gioca @1.62, col norvegese che è reduce da due doppiette consecutive contro Zenit e Bruges. La terza marcatura multipla consecutiva del numero 9 del Borussia si gioca @2,62. Haaland, inoltre, nelle ultime tre gare è sempre risultato l’ultimo marcatore: un’ipotesi questa data @3,78. Ciro Immobile, Scarpa d’Oro in carica, però non è da meno viste le tre reti stagionali in Champions: un’altra doppietta del numero 17 biancoceleste, dopo quella di sette giorni fa allo Zenit, pagherebbe @7.00 volte la posta. Al contrario del bomber norvegese, l’attaccante della Nazionale italiana è solito aprire le marcature: la rete di Immobile a bloccare il risultato si gioca @5,70.