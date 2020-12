Scommesse Champions League: Inter favorita per il passaggio del turno nonostante il rischio del biscotto. Atalanta a un passo dagli ottavi

Il rischio di biscotto col pareggio tra Real Madrid e Borussia Mönchengladbach, che eliminerebbe i nerazzurri c'è, ma i bookmakers sono fiduciosi e quotano l'Inter come seconda favorita per il passaggio agli ottavi di finale dietro ai Blancos. Impresa che anche per l'Atalanta è ad un passo, nonostante la prova poco convincente contro il Midtjylland.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Inter favorita per passare agli ottavi. Atalanta ad un passo

I bookmaker non credono al biscotto. Da Madrid fanno sapere che fra una settimana mai e poi mai il Real Madrid giocherà per il pareggio contro il Borussia Mönchengladbach, nell'ultimo turno del girone di Champions. Un risultato che, unito alla vittoria dell'Inter con lo Shakhtar, qualificherebbe comodamente sia spagnoli che tedeschi. Al tacito accordo non credono neanche gli analisti di Planetwin365, che oggi hanno stilato le quote qualificazione relative al gruppo B. Per loro, il Real è la squadra più vicina al traguardo, visto che il passaggio agli ottavi è dato @1,17. Ma al secondo posto, ecco l'Inter @1,58. Questo vuol dire che per i bookmaker il Real giocherà per vincere ed è favorito con il Borussia, mentre l'Inter ha grandi possibilità di battere gli ucraini e portare così a casa una qualificazione che sembrava perduta. Anche perché il tanto evocato pareggio del Real è un risultato propizio agli spagnoli soltanto se l'Inter batte lo Shakhtar. In caso contrario, si tradurrebbe in una rovinosa eliminazione, proprio a beneficio degli ucraini. I quali comunque sono ritenuti i più lontani dal traguardo, posto a quota @6,50.

Seconda nel gruppo D con un punto di vantaggio sull'Ajax. A novanta minuti dalla fine della prima fase, l'Atalanta è a un passo dagli ottavi di finale anche nelle previsioni dei betting analyst: contro gli olandesi, nell'ultimo turno all'Amsterdam Arena, ai bergamaschi basterà non perdere per conquistare la seconda qualificazione consecutiva dopo quella dello scorso anno. Un traguardo ormai a un passo per la Dea @1,45. Il ribaltone dei Lancieri, costretti a vincere dopo il ko di ieri contro il Liverpool, pagherebbe invece @2,60.