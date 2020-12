Scommesse Champions League: il primato nel girone è quasi impossibile per la Juve in quota @10. Intanto Morata insidia Haaland per il capocannoniere

La 5a giornata della fase a gironi di Champions League è andata in archivio, andiamo a vedere le quote anteposto più interessanti dopo il buon pareggio della Lazio a Dortmund e la vittoria sul velluto della Juve conto al Dinamo Kiev.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.





Alvaro Morata insidia Haaland e Lewandowski per il titolo di capocannoniere

Con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League già in tasca, la Juventus ieri ha conquistato la quarta vittoria in cinque partite nel Gruppo G, liquidando con un netto 3-0 la Dinamo Kiev allo Stadium. Eppure, nonostante un percorso invidiabile, per gli uomini di Pirlo sembra quasi impossibile raggiungere la testa del girone. Nell’ultimo turno i bianconeri se la vedranno contro il Barcellona, capolista a punteggio pieno con 15 punti, contro i 12 della Juventus, che per ottenere il primo posto nel girone dovrebbero vincere al Camp Nou ed anche con un risultato largo (stante il 2-0 subito all’andata). Un obiettivo quasi proibitivo per i ragazzi di Pirlo, come confermano anche i betting analyst di Unibet. Il primato nel girone della Juventus, infatti, si gioca @10,00, contro @1,03 del Barcellona.

Tornato alla Juventus in estate, Alvaro Morata è diventato il perno dell’attacco bianconero. Lo spagnolo, infatti, ha siglato anche il 6° gol in Champions League nel 3-0 rifilato alla Dinamo Kiev, che gli permette di insidiare Haaland (fermo nell’ultimo turno contro la Lazio per un problema fisico) in testa alla classifica dei capocannonieri della Champions League insieme anche a Rashford. A conferma dell’ottimo momento di Morata, i trader di Snai hanno rilanciato la sua candidatura come capocannoniere della competizione europea: la quota in lavagna è @12,00 (insieme a Messi e Rashford). Prima di lui solo Haaland @4,00 e Lewandowski @5,50, mentre la sezione “altro” si gioca @4,00; attenzione, in tal senso, a Giroud (autore di 4 gol nell’ultima partita contro il Siviglia) e a Plea del Borussia Mönchengladbach.

La Lazio è vicina alla conquista della qualificazione agli ottavi di finale nel girone F di Champions League. Da prima della classe? Secondo i betting analyst di Stanleybet.it è difficile, ma non impossibile. Il pareggio in casa del Borussia Dormund, capolista a 10 punti, tiene ancora viva la squadra di Inzaghi. La possibilità di vedere la Lazio (a una sola lunghezza di distanza dai tedeschi) prima del gruppo è offerta @3,50. I gialloneri, invece, sono i grandi favoriti come dimostra la quota @1,23 da parte dei bookmaker inglesi.

Nelle quote antepost per la vittoria finale comanda il Bayern Monaco @3.75 davanti alle inglesi, Manchester City @5.00 e Liverpool @7.00. La Juventus @12.00 è la prima delle italiane mentre Inter @40.00, Atalanta @40.00 e Lazio @66.00 sono staccatissime. Interessante notare come la Lazio, con un piede già agli ottavi, abbia comunque una quota più alta del Inter che rischia seriamente di finire fuori.

Champions League 2020/2021

Bayern 3,75

Manchester City 5,00

Liverpool 7,00

Psg 12

Juventus 12

Barcellona 15

Chelsea 15

Real Madrid 20

Atletico Madrid 20

Dortmund 22

Manchester United 30

Inter 40

Atalanta 40

Siviglia 40

Lipsia 66

Lazio 66

Monchengladbach 75

Ajax 100

Porto 150

Fc Shaktar Donetsk 200

Fc Salisburgo 500

Club Brugge 750