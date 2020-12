Pronostici Champions League: Barcellona in crisi, la Juve ci crede in quota @3.30. La Lazio difende il passaggio del turno @1.73 contro il Club Brugge

Ancora in campo la Champions League con la 6° e decisiva giornata della fase e gironi che darà gli ultimi verdetti. Martedì 8 dicembre 2020 si inizia con Lazio-Club Brugge e con il big match Barcellona-Juventus.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote 6a giornata di Champions League 2020-21 del 8 dicembre

Lazio-Club Brugge. I biancocelesti hanno un vantaggio di due punti sulla formazione belga e la lavagna di Snai sorride alla squadra di casa, offerta @1,73, mentre il «2» vale @4,50. Anche in caso di pareggio, la squadra di Simone Inzaghi passerebbe il turno: la X è data @3,85. Sarà una partita con molti gol secondo i bookmaker. I biancocelesti hanno sempre incassato reti nelle ultime 16 partite della fase a gironi (comprese le ultime otto casalinghe), ragion per cui Snai propone l'Over 2.5 @1,67, mentre l'Under è @2,05.

Probabili Formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; J.Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

BRUGES (4-1-3-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Mechele, Ricca; Balanta; Dennis, Vanaken, Vormer; De Ketelaere, Lang. All. Philippe Clement

Arbitro: Cüneyt Çakir (Turchia)

Statistiche. La Lazio è imbattuta in questo girone anche se subisce gol consecutivamente da 16 gare in Champions League. Ciro Immobile ha segnato la bellezza di 7 gol nelle ultime 8 presenze in Champions. Dall'altra parte, l'uomo da seguire sarà Hans Vanaken che ha trovato il suo decimo gol in carriera in competizioni internazionali con l'ultima rete realizzata allo Zenit San Pietroburgo.

Barcellona-Juventus. A Barcellona, invece, sarà tutta un'altra partita. La Juventus, già qualificata, incontra i blaugrana per cercare di raggiungerli in classifica a pari punti. La sfida del Camp Nou sembra però favorire i padroni di casa @2,10, con la vittoria dei bianconeri @3,30. Il pareggio è l’opzione meno probabile @3,65. Per superare i catalani in testa al gruppo, la squadra di Pirlo dovrà ribaltare lo 0-2 dell’andata vincendo con tre gol di scarto, oppure con due gol di scarto ma segnando almeno tre gol. Lo 0-3 appare molto complicato, con Snai che lo quota @40,00. Leggermente meglio l'1-3 che paga @25 volte la posta. Sarà la sfida tra blaugrana e bianconeri, ma anche, se non soprattutto, quella tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: i due si ritrovano per la prima volta da quando il portoghese ha lasciato il Real Madrid per trasferirsi alla Juventus. Sul tabellone Snai vince l'argentino, con il gol fissato in lavagna @2,00 mentre la quota di CR7 è @2,25.

Probabili Formazioni:

BARCELLONA (4-2-3-1): ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; Busquets, de Jong; Messi, Coutinho, Griezmann; Braithwaite. All. Ronald Koeman

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, F.Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Arbitro: Tobias Stieler (Germania)

Statistiche. Il Barcellona è imbattuto nelle ultime quattro partite disputate contro la Juventus in Champions League (2 vittorie e 2 pareggi). La Juventus non segna un gol contro il Barcellona da 395 minuti. La Juventus ha vinto 9 delle ultime 10 partite giocate durante la fase a gironi di Champions. Il Barcellona, invece, arriva da 5 vittorie nelle ultime 5 gare.

Messi vs Ronaldo. Cristiano Ronaldo ha segnato 18 gol in 33 gare contro il Barcellona in carriera, 15 nelle ultime 20 partite disputate. Questa sarà la prima volta che Ronaldo e Messi si sfidano in Champions League dal 2011 ad oggi. Nel Barcellona occhio anche a Martin Braithwaite che sta vivendo un periodo favorevole. Anche in Champions con due gol nelle sue prime due partite da titolare nella massima competizione europea.