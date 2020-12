Pronostici Champions League: Inter e la paura del biscotto ma i nerazzurri sono favoriti contro lo Shakhtar e per il passaggio del turno. L'Atalanta si gioca tutto contro l'Ajax

Il mercoledì di Champions League ci regala due interessanti partite che valgono la qualificazione agli ottavi di finale: Ajax-Atalanta e Inter-Shakhtar.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.





Analisi e quote 6a giornata di Champions League 2020-21 del 9 dicembre

Ajax-Atalanta. Atalanta, per agganciare la fase a eliminazione diretta per il secondo anno consecutivo, dovrà uscire imbattuta dall’Amsterdam Arena mercoledì sera. Impresa nelle corde della formazione bergamasca, finora imbattuta in trasferta in Europa, ma che, secondo i quotisti Microgame, parte però leggermente indietro nel pronostico visto che gli olandesi sono dati vincenti @2,30 contro il @2,80 nerazzurro con il pareggio dato @3,85.

Nonostante la grande posta in palio, Ajax e Atalanta non snatureranno la loro indole e così l’Over 2.5 @1,45, appare decisamente più probabile dell’Under 2.5, in quota @2,70.Il 3-1 per i Lancieri, punteggio con il quale gli olandesi hanno sconfitto il Midtjylland, pagherebbe @16 volte la posta mentre lo 0-2 per i ragazzi di Gasperini, identico risultato del blitz in casa del Liverpool, si gioca @18,50. I nerazzurri escono spesso fuori alla lunga distanza avendo sempre segnato nel secondo tempo: il gol dell’Atalanta nella ripresa è dato @1,45. Tadic contro Zapata: sono loro i maggiori indiziati a finire nel tabellino dei marcatori. Il numero 10 biancorosso a segno, come all’andata, è in quota @2,50, mentre un’altra doppietta del bomber atalantino contro l’Ajax pagherebbe @7 volte la posta.

Probabili Formazioni:

AJAX (4-3-3): Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Traoré, Tadic. All. ten Hag

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Gomez. All. Gasperini

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Statistiche. L'Ajax cerca la prima vittoria in 10 partite interne contro le squadre di Serie A. L'Atalanta ha vinto le ultime quattro trasferte europee, segnando 13 gol e subendone tre, e sette delle ultime 11 (P1 S3).

Inter-Shakhtar. La situazione più delicata è forse quella dell'Inter, a cui non basterà mercoledì neanche la vittoria con lo Shakhtar qualora a Madrid si verifichi un pareggio tra Real e Borussia Mönchengladbach. Gli analisti di Stanleybet.it però mostrano di non credere a un “biscotto” fra spagnoli e tedeschi, anche perché se l'Inter fallisse il colpo con gli ucraini, il pareggio diverrebbe per il Real una condanna inappellabile. Sul piano delle quote, tutto questo si traduce in un netto favore per l'Inter, il cui successo con lo Shakhtar è dato a 1,30, contro il 5,80 della «X» e l'8,60 del «2». E in un pronostico chiaro in favore del Real Madrid, dato vincente a 1,75, con il Borussia a 4,80 e la «X» ritenuta non molto probabile, a 3,55. Gli spagnoli sono anche i più vicini agli ottavi: il loro passaggio su Stanleybet.it è dato a 1,20, segue l'Inter a 1,60, poi il 'Gladbach a 1,85 e lo Shakhtar a 6,00.

Probabili Formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Taison; Dentinho. All. Castro

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

Statistiche. L'Inter è imbattuta da 10 partite UEFA contro avversarie ucraine (V6 P4). Sono quattro i precedenti nella storia tra Inter e Shakhtar Donetsk. L’Inter non ha mai perso contro gli ucraini (due vittorie, due pareggi) e ha subìto un solo gol nell’unica sfida giocata a San Siro dalle due formazioni. Nonostante le vittorie contro il Madrid, lo Shakhtar ha vinto appena quattro delle ultime 18 partite di UEFA Champions League (P7 S7).