Scommesse Champions League: sorteggi ottavi di finale, la Juve trova il Porto. Accoppiamenti difficili per Lazio e Atalanta contro Bayern e Real. Tutte le quote sul passaggio del turno

Sono stati definiti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus pesca un avversario alla portata come il Porto, più difficili gli impegni di Lazio e Atalanta contro Bayern Monaco e Real Madrid. Vediamo tutte le quote.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Sorteggi Champions League: turno agevole per la Juve. Atalanta e Lazio rischiano

Urna di Nyon, per i sorteggi degli ottavi di Champions League, benevola per la Juventus che, dopo aver vinto il proprio girone davanti al Barcellona, ha trovato il Porto di Sérgio Conceição. Meno fortunate invece Lazio e Atalanta che, come seconde classificate, affronteranno delle avversarie di spessore. I bergamaschi incrociano il Real Madrid, i biancocelesti, che si sono qualificati per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta dalla stagione 1999/2000 incontreranno il Bayern Monaco.

PORTO-JUVENTUS

La Juventus ha pescato il Porto di Sérgio Conceição, squadra già affrontata proprio agli ottavi nella stagione 2016-2017. I bianconeri vinsero entrambe le sfide: 2-0 al do Dragão con i gol di Pjaca e Dani Alves e 1-0 in casa con il rigore di Dybala. In totale, sono 5 i precedenti europei contro il Porto con un bilancio di 4 vittorie e un pareggio. Contro il Porto, la Juventus ha mantenuto la porta inviolata in tre delle cinque partite disputate. Buono anche il bilancio contro squadre portoghesi, con la Juventus che ha perso solo una delle ultime 11 sfide giocate contro avversari lusitani (2-1 col Benfica nelle semifinali di Europa League nel 2014). La Juventus, inoltre, giocherà la fase ad eliminazione diretta per la 7a volta consecutiva.

LAZIO-BAYERN MONACO

La Lazio giocherà gli ottavi di finale per la prima volta nella propria storia (l'ultima volta che superò la fase a gironi, infatti, esisteva un format diverso in Champions. Il Bayern Monaco è imbattuto contro squadre italiane nelle ultime 8 partite giocate, con un bilancio di 6 vittorie e due pareggi. La Lazio ha vinto solo due delle ultime sei sfide giocate contro squadre tedesche in Champions, oltre a tre pareggi e una sconfitta. Non ci sono precedenti tra le due squadre.

ATALANTA-REAL MADRID

Gli orobici hanno un bilancio positivo contro squadre spagnole in Europa, con due vittorie su due. Le squadre italiane, in generale, hanno vinto però solo due volte nelle ultime nove sfide contro squadre spagnole, oltre a sei sconfitte e un pareggio a completare il bilancio. Il Real Madrid ha vinto ben 10 delle ultime 11 gare giocate contro squadre italiane: l'unico ko è quello del ritorno dei quarti di finale della stagione 2017-2018 contro la Juventus.

Vediamo tutte le quote Snai iniziando dalle quote per il passaggio del turno con gli accoppiamenti degli ottavi di finale. A seguire le quote per la vittoria finale col Bayern Monaco favorito, davanti alle inglesi Manchester City e Liverpool, ma poi arriva subito la Juve. Vediamo anche le quote su chi arriverà almeno in finale e le quote sul capocannoniere, con la lavagna dominata da Haland su Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Neymar ma attenzione anche ad Alvaro Morata.

Ottavi Finale Champions League 20/21

Pass. Turno Bayern - Lazio 1,10 5,75

Pass. Turno Chelsea - Atletico Madrid 1,85 1,85

Pass. Turno Dortmund - Siviglia 1,55 2,30

Pass. Turno Juventus - Porto 1,12 5,25

Pass. Turno Liverpool - Lipsia 1,23 3,75

Pass. Turno Manchester City - Monchengladbach 1,12 5,25

Pass. Turno Psg - Barcellona 1,72 2,00

Pass. Turno Real Madrid - Atalanta 1,33 3,00

Champions League 2020/2021

Bayern 3,75

Manchester City 5,00

Liverpool 7,00

Juventus 12

Psg 13

Real Madrid 15

Barcellona 18

Chelsea 18

Atletico Madrid 18

Dortmund 20

Lipsia 33

Atalanta 40

Siviglia 50

Lazio 80

Monchengladbach 100

Porto 150

21:00 Champions League 20/21 Finalista

Atalanta Finalista S/N 15 1,00

Atletico Madrid Finalista S/N 8,00 1,00

Barcellona Finalista S/N 9,00 1,00

Bayern Finalista S/N 2,30 1,00

Chelsea Finalista S/N 8,00 1,00

Dortmund Finalista S/N 8,00 1,00

Juventus Finalista S/N 5,00 1,00

Lazio Finalista S/N 40 1,00

Lipsia Finalista S/N 17 1,00

Liverpool Finalista S/N 3,50 1,00

Manchester City Finalista S/N 2,75 1,00

Monchengladbach Finalista S/N 40 1,00

Porto Finalista S/N 50 1,00

Psg Finalista S/N 6,00 1,00

Real Madrid Finalista S/N 7,00 1,00

Siviglia Finalista S/N 17 1,00

Capocannoniere Champions League 2020/21

Haland, Erling 5,00

Cristiano Ronaldo 6,00

Lewandowski, Robert 6,00

Neymar 7,00

Morata Alvaro 12

Messi, Lionel 13

Mbappe Kylian 15

Benzema, Karim 15

Salah Mohamed 20

Werner, Timo 20

Immobile, Ciro 25

Sterling, Raheem 28

Joao Felix 40

Aguero, Sergio 50

Gnabry Serge 50

Zapata Duvan 50

Mane, Sadio 50

Jesus, Gabriel 66

Sancho Jadon 66

Dybala Paulo 75