Scommesse Champions League: la Juve pesca il Porto. Passaggio del turno @1.22, vittoria all'andata al do Dragão @1.87

Vediamo le quote della sfida Porto-Juventus, ottavi di finale di Champions League dopo l'urna di Nyon. I bianconeri sono nettamente favoriti già all'andata e per il passaggio del turno.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Sorteggi Champions League: Porto-Juventus

Arriva dal Portogallo l'avversaria della Juventus per gli ottavi di finale di Champions League. I sorteggi di Nyon hanno abbinato i bianconeri con il Porto, una doppia sfida sulla carta abbordabile per la squadra di Pirlo, favorita dai betting analyst di Stanleybet.it già per il match di andata in terra portoghese: il successo al do Dragão della Juventus è infatti quotato @1,87. Molto alta la quota per la vittoria dei biancoblù, che pagherebbe @4 volte la posta, mentre per il pareggio si scende @3,60. Anche per il passaggio del turno i bookmaker inglesi spianano la strada ai bianconeri, favoriti @1,22 contro il @3,75 del Porto.

