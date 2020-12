Scommesse Champions League: Atalanta, contro il Real Madrid serve l'impresa. Quota @3 per il passaggio del turno della Dea

Urna tosta per l'Atalanta che trova il Real Madrid all'urna di Nyon per gli ottavi di finale di Champions League. Alla Dea serve l'impresa in quota @3 per il passaggio del turno.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Sorteggi Champions League: Atalanta-Real Madrid

L’Atalanta pesca la leggenda della Champions League: il sorteggio di Nyon regala ai bergamaschi il Real Madrid, un incrocio di grande valore simbolico per la squadra di Gasperini, ma anche molto difficile in ottica scommesse. I nerazzurri sono prevedibilmente "snobbati" dai betting analyst sul tabellone Snai per il passaggio del turno: i quarti sarebbero un'impresa @3 volte la posta, mentre la qualificazione di Zidane e i suoi si gioca @1,33. Un divario comunque non incolmabile, come dimostrano anche le quote per la prima parte della sfida in programma a fine febbraio: per l'appuntamento a Bergamo il Real è sì avanti, ma solo @2,40, a un soffio dal @3,70 del pareggio e del @2,75 di uno storico segno «1» per la Dea.

