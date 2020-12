Scommesse Champions League: strada in salita per la Lazio che trova il Bayern. La vittoria a Monaco si gioca @5

Vediamo le quote della sfida Lazio-Bayern Monaco, ottavi di finale di Champions League dopo l'urna di Nyon. Immobile e compagni pescano i campioni in carica tedeschi. Questa sarà anche la sfida tra bomber Immobile e Lewandowski.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Sorteggi Champions League: Lazio-Bayern Monaco

Peggio non poteva andare: appena assaporato il superamento della fase a gironi, dopo vent'anni dall'ultima volta, la Lazio trova sulla propria strada la favorita assoluta della competizione, la macchina da gol che risponde al nome di Bayern Monaco. Nella fase a gironi i biancocelesti hanno conquistato quattro punti su sei contro il Borussia Dortmund, che del Bayern è stato negli ultimi anni il rivale più accreditato nella Bundesliga e talvolta anche in Champions. Ma questo non sembra incidere minimamente sul pronostico degli analisti di Planetwin365, che per la gara di andata, in programma all'Olimpico il 23 febbraio, hanno già stilato quote sbilanciate sul «2» tedesco, dato a @1,62. L'ipotesi di un pareggio sembra piuttosto remota @4,00, la vittoria biancoceleste sarebbe un'impresa da @5,18. Eloquente il ruolino del Bayern nel girone di Champions: cinque vittorie e il pareggio in casa dell'Atletico Madrid, con un totale di 18 gol fatti e 5 incassati. Al gruppo di Inzaghi, che in Champions finora ha dato il meglio di sé, il compito di far ricredere anche i bookmaker.

Questo ottavo sarà anche la sfida tra Immobile e Lewandowski, che si sono contesi l'ultima Scarpa d'Oro, vinta dall'attaccante italiano: tutto lascia pensare ad una sfida da Over 2,5 @1,44.

