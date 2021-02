Pronostici Champions League: torna la massima competizione europea con gli ottavi di finale Barcellona-PSG, Lipsia–Liverpool e Siviglia–Dortmund in grande equilibrio

Oltre a Porto-Juventus questa settimana si giocano anche 3 partite con impegnate le squadre estere: Barcellona-PSG, Lipsia–Liverpool e Siviglia–Dortmund su cui regna un grande equilibrio.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote Ottavi di Finale Champions League del 16-17 febbraio 2021

Per la vittoria della competizione le prime candidate sono il Bayern Monaco @4,00 e il Manchester City @4,50. Lontana per ora la Juventus @11 volte la posta. La vittoria di una squadra italiana (attesa dal 2010) vale @8,00 su Betaland volte posta.

Grande equilibrio nelle sfide di questa settimana di Champions League. Martedì si gioca Barcellona-Psg, remake dello storico match del 2017, con la remuntada dei blaugrana vincenti per 6-1 al Camp Nou dopo il 4-0 per i parigini all'andata. Gli spagnoli sono avanti nel pronostico a quota @1,99.

PROBABILI FORMAZIONI

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann. All. Koeman

Psg (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Herrera; Sarabia, Icardi, Mbappé. All. Pochettino

STATISTICHE

-Il Barcellona ha eliminato il PSG in ciascuna delle ultime tre partite di qualificazione alla UEFA Champions League.

-Il Barcellona tenterà di raggiungere i quarti di finale di UEFA Champions League per la 14a stagione consecutiva, un record.

-Il PSG ha raggiunto gli ottavi di finale di UEFA Champions League per la nona stagione consecutiva, eguagliando il record per un club francese.

-Il Barcellona ha perso solo una delle ultime 33 partite casalinghe negli ottavi di finale di UEFA Champions League (25v 7p).

-L'unica vittoria in trasferta del PSG contro una squadra spagnola negli ottavi di finale di UEFA Champions League risale a otto anni fa contro il Valencia.

-L'attaccante del Barcellona Antoine Griezmann ha più cartellini gialli (2) che gol o assist (1 gol) nelle sue sette presenze in UEFA Champions League al Camp Nou.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

In Lipsia-Liverpool i Reds devono superare un periodo di crisi (tre sconfitte di fila in campionato), ma il «2» in Germania vale @2,24.

PROBABILI FORMAZIONI

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Poulsen. All. Nagelsmann

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Henderson, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp

Siviglia-Borussia Dortmund chiude il palinsesto settimanale della Champions League e gli spagnoli sono favoriti @2,33.

PROBABILI FORMAZIONI

Siviglia (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Gomez. All. Lopetegui

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Can; Sancho, Reus, Reyna; Haaland. All. Terzic

Champions League: il programma completo degli ottavi

16.02. 21:00 Barcellona – Paris SG

16.02. 21:00 RB Lipsia – Liverpool

17.02. 21:00 FC Porto – Juventus

17.02. 21:00 Siviglia – Dortmund

23.02. 21:00 Atletico Madrid – Chelsea

23.02. 21:00 Lazio – Bayern

24.02. 21:00 Atalanta – Real Madrid

24.02. 21:00 Borussia Monchengladbach – Manchester City