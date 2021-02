Pronostici Champions League: Porto-Juventus, per l'andata al do Dragao bianconeri favoriti @2.03

La Champions League torna con gli ottavi finale e la Juventus sarà la prima squadra della Serie A a scendere in campo, mercoledì 17 febbraio alle 21.00 contro il Porto. La squadra di Pirlo è favorita nonostante la trasferta.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote Porto-Juventus

La Champions League torna con le gare degli ottavi finale e la Juventus sarà la prima squadra della Serie A a scendere in campo. Mercoledì 17 febbraio alle 21.00 i bianconeri, dopo il ko di campionato contro il Napoli, cercano riscatto in casa del Porto, dove sono favoriti, anche se su Betaland il segno «2» si gioca @2,03 volte la posta. Non sarà facile quindi per gli uomini di Pirlo imporsi già all'andata, anche se nel primo round potrebbe andare bene anche il pareggio @3,25. I portoghesi invece si giocano vincenti @3,90.

Sulla lavagna antepost di Betaland dedicata alle squadre che potrebbero passare il turno. Nel testa a testa la Juventus è nettamente favorita contro il Porto a quota @1,20, mentre per quanto riguarda le altre italiane (in campo dalla prossima settimana) la Lazio si gioca @5,75 contro il Bayern Monaco. L'Atalanta se la dovrà vedere con il Real Madrid e i bergamaschi si giocano ai quarti a quota @3,00. Per la vittoria della competizione le prime candidate sono il Bayern Monaco @4,00 e il Manchester City @4,50. Lontana per ora la Juventus @11 volte la posta. La vittoria di una squadra italiana (attesa dal 2010) vale @8,00 su Betaland volte posta.

PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafá, Mbemba, Pepe, M.Sarr; J.Corona, Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Marega, Taremi. All. Sérgio Conceição

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, F.Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

STATISTICHE

La Juventus ha raggiunto gli ottavi di finale per la settima volta consecutiva, mentre per il Porto è la quarta presenza nella fase ad eliminazione diretta nelle ultime 5 stagioni. I lusitani hanno vinto solo una delle ultime nove partite disputate agli ottavi di Champions, ma il successo è arrivato contro un'italiana: 3-1 alla Roma, nel marzo 2019, che fu eliminata.

La Juventus ha vinto 11 delle ultime 13 gare di Champions, ed è anche una delle squadre che ha trovato il successo in tutte e tre le trasferte del girone: l'hanno fatto anche Barcellona (stesso gruppo della Juve), Atalanta e Chelsea.

Il Porto non ha mai sconfitto la Juventus nelle 5 precedenti sfide europee (1 pareggio e 4 ko nel parziale). Il Porto ha mantenuto la porta inviolata contro Olympiacos, Marsiglia e Manchester City durante la fase a gironi.

Il Porto è stato il primo avversario per Cristiano Ronaldo agli ottavi di finale di Champions League: era la stagione 2003-2004, con CR7 che vestiva la maglia del Manchester United. Cristiano Ronaldo ha segnato la bellezza di 69 gol in Champions League solo nella fase ad eliminazione diretta.

Occhio a Cuadrado che è stato il miglior assist man della prima parte della Champions League, con ben 5 passaggi vincenti durante la fase a gironi anche se le ultime notizie lo danno out, un assenza importante per i bianconeri.

Champions League: il programma completo degli ottavi

16.02. 21:00 Barcellona – Paris SG

16.02. 21:00 RB Lipsia – Liverpool

17.02. 21:00 FC Porto – Juventus

17.02. 21:00 Siviglia – Dortmund

23.02. 21:00 Atletico Madrid – Chelsea

23.02. 21:00 Lazio – Bayern

24.02. 21:00 Atalanta – Real Madrid

24.02. 21:00 Borussia Monchengladbach – Manchester City