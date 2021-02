Scommesse Champions League: nonostante il ko dell'andata le quote favoriscono la Juve per il passaggio del turno contro il Porto. Haaland e Mbappé scappano tra i capocannonieri

La Juventus ha deluso nella sconfitta al Do Dragao dove i bianconeri erano favoriti. I bookmakers continuano a dare fiducia alla squadra di Pirlo per il passaggio del turno.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Juve favorita per il passaggio del turno nonostante il ko dell'andata col Porto

Il gol di Chiesa ha smorzato l'umore cupo in una serata da dimenticare e mantiene la porta aperta verso i quarti di Champions League. Anche dopo il brutto ko con il Porto, la Juventus mantiene un vantaggio netto nelle preferenze dei bookmaker: in vista del ritorno a Torino, su Snai i bianconeri si giocano @1,60 nelle scommesse sul passaggio del turno, con la squadra di Conceiçao staccata @2,25. Nella partita allo Stadium, a Pirlo e i suoi servirà vincere per 1-0 oppure con almeno due reti di scarto: nel primo caso, l'obiettivo è fissato dagli analisti @7,50, mentre per un successo "largo" (scommessa «1 handicap») l'offerta è @2,30.

Capocannonieri: Messi e CR7 deludono. Secondo le quote arriva il passaggio del testimone per Haaland e Mbappé

Hanno segnato l’ultimo decennio del calcio, ma in questo momento - almeno in Champions League - Messi e Cristiano Ronaldo sembrano avere perso confidenza con il gol. I due 11, volte Pallone d'Oro - entrambi sconfitti nell'andata degli ottavi contro Paris Saint Germain e Porto - sono stati nettamente superati nella classifica dei capocannonieri da Haaland, ora a otto marcature contro le loro quattro. Un dato riscontrabile sul tabellone Snai che presenta il talentuoso attaccante norvegese nel ruolo di favorito assoluto per il titolo dei bomber di Champions @2,50.

Dietro di lui non ci sono Messi o CR7, bensì Mbappé a quota @4,50 e reduce dalla tripletta al Camp Nou, che ha fatto del francese il giocatore autore del maggior numero di gol (24) in Champions League alla sua età, 22 anni e 58 giorni (Messi ne aveva fatti 17, Ronaldo nessuno). A chiudere il podio dei betting analyst di Snai ci sono Lewandowski e Neymar, entrambi offerti @5,50. Solo quarto posto nella lavagna Snai per Cristiano Ronaldo, @6,50, lontanissimo (e vicino all'eliminazione con il suo Barcellona) Messi che si gioca @50.