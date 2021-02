Pronostici Champions League: Lazio-Bayern Monaco, l'impresa della squadra di Inzaghi si gioca @5 anche se si gioca all'Olimpico

Il fattore campo potrebbe non bastare in Lazio-Bayern Monaco per la squadra di Inzaghi all'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote Lazio-Bayern Monaco

Martedì 23 febbraio alle 21:00 scende in campo la squadra di Inzaghi impegnata in Lazio-Bayern Monaco. Nel match d'andata all'Olimpico i biancocelesti si giocano vincenti su Betaland @5,00, mentre il Bayern è bancato @1,58. Il pareggio è offerto @4,40.

Online sulla lavagna scommesse di Betaland anche le giocate sul passaggio del turno. Nonostante la sconfitta per 2-1 nel match d'andata la Juventus resta favorita contro il Porto a quota @1,60. Missione quarti molto più complicata per l'Atalanta, bancata @2,40 contro il Real Madrid, mentre contro il Bayern Monaco campione d'Europa alla Lazio serve un miracolo bancato @5,75.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Hernandeez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski. All.Flick

STATISTICHE

-Si tratta del primo incontro ufficiale tra Lazio e Bayern Monaco. La Lazio ha perso solo una delle sei partite di Champions League contro avversarie tedesche (2v 3p) e in casa è imbattuta.

-La Lazio ha vinto solo due delle sei partite della fase a gironi di Champions League in questa stagione, la cifra più bassa tra le squadre qualificate per gli ottavi (insieme ad Atlético de Madrid e Borussia M'Gladbach).

-La Lazio ha segnato e subito almeno un gol in ciascuna delle ultime 12 partite di Champions League, la prima volta per una squadra nella storia del torneo.

-Il Bayern Monaco è imbattuto nelle ultime cinque trasferte di Champions League contro avversarie italiane (3v 2p).

-Dalla scorsa stagione, il Bayern Monaco ha vinto 16 delle 17 partite di Champions League (1p), con una differenza reti complessiva di +48 (61 gol per, 13 contro).

-Ciro Immobile della Lazio ha segnato otto gol nelle sue nove partite da titolare in Champions League.

-L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha segnato 31 gol in 33 partite di Champions League dall'inizio della stagione 2017/18, più di qualsiasi altro giocatore durante quel periodo (Cristiano Ronaldo, 29 gol in 34 partite).