Pronostici Champions League: Atletico Madrid-Chelsea, quote in grande equilibrio tra Colchoneros e Blues

Martedì sono in campo anche Atletico Madrid-Chelsea, andata degli ottavi di finale davvero in grande equilibrio, come vediamo anche dalle quote.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote Atletico Madrid-Chelsea

Nelle altre partite sfida di alto prestigio europeo tra Atletico Madrid e Chelsea: gli spagnoli sono primi nella Liga, trascinati da un Luis Suarez scatenato (autore di 16 reti in campionato), anche se sono reduci da un brutto scivolone interno contro il Levante (0-2 il risultato), mentre il Chelsea si trova in 5ª posizione in Premier League, in piena lotta per un posto europeo. Le due squadre non si incontrano dal 2017, quando si incrociarono nella fase a gironi di Champions: 1-1 all’andata e 1-2 per i Blues al ritorno. I Colchoneros sono leggermente favoriti @2.70 ma la quota sta salendo e i Blues sono vicini @2.85.

DOVE TROVO LE FREE PICK DI CALCIO?

-NEW Canale Telegram IL PROFETA

-Canale Telegram IL PRESIDENTE

-Canale Telegram BETTING MANIAC

-Canale Telegram THE SHOT

-Canale Telegram DARIUS

-Canale Telegram BAR SPORT WEB

-Canale YouTube: BETITALIAWEB DAILY SHOW

PROBABILI FORMAZIONI

Atletico Madrid (3-4-2-1): Oblak; Gimenez, Savic, Hermoso; Llorente, Koke, Saul, Renan Lodi; Correa, Joao Felix; Suarez. All. Simeone

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma; James, Jorginho, Kanté, Alonso; Mount, Werner; Abraham. All. Tuchel