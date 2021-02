Pronostici Champions League: Atalanta-Real Madrid, la Dea non è spacciata all'andata Bergamo. Quota @2.40 per la vittoria di Gasperini

L'Atalanta ha un impegno davvero tosto in Champions League ma non vuole smettere di sognare e in casa, dopo il 4-2 di campionato sul Napoli, è leggermente favorita anche sul Real Madrid, ma la squadra spagnola è favorita per il passaggio del turno nel doppio scontro.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote Atalanta-Real Madrid

Atalanta, che incrocia la rotta di un Real Madrid apparso non in linea con i suoi standard europei abituali. Addirittura, per la gara di andata in programma mercoledì al Gewiss Stadium, le quote Snai affidano alla Dea il ruolo di favorita, seppure senza forti squilibri: la vittoria nerazzurra, che resterebbe comunque nella storia del club, si gioca @2,40; il «2» Blanco vale poco di più, @2,75, il pari è @3,60.

Ragionando in chiave doppio confronto, però, il Real riprende la leadership, dato che il passaggio ai quarti è dato @1,60, contro il @2,25 atalantino. Anche qui, partita da Goal @1,47, mentre l'ipotesi che una delle due squadre resti all'asciutto (No Goal) è data @2,55.

PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. All. Zidane

STATISTICHE

-Questo è il primo incontro ufficiale tra Atalanta e Real Madrid. Il Real Madrid ha vinto ognuna delle ultime cinque trasferte di Champions League contro rivali italiane (12 gol a favore, uno contro).

-Il Real Madrid ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per il 24° anno consecutivo, la serie più lunga nella storia della competizione.

-La Dea è la prima squadra dal Siviglia (2007/08 e 2009/10) a raggiungere la fase a eliminazione diretta di Champions League in ciascuna delle prime due presenze nel torneo (quarti di finale dello scorso anno). L'Atalanta è l'unica squadra negli ottavi di finale che non ha ancora vinto una partita casalinga di Champions League in questa stagione (2p 1s).

-Nessuna delle 15 partite di Champions League dell'Atalanta è finita a reti inviolate. Dalla scorsa stagione, sono stati segnati 53 gol (27 a favore, 26 contro), una media di 3,5 a partita.

-Il 70% dei gol dell'Atalanta nella fase a gironi di Champions League di questa stagione sono stati segnati nel secondo tempo (7 su 10), la percentuale più alta tra le 16 squadre rimaste nella competizione.