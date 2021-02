Pronostici Champions League: Borussia Monchengladbach-Manchester City. Gli uomini di Guardiola a bassa quota sul neutro di Budapest

Si gioca alla Puskás Aréna di Budapest, campo neutro, l'andata degli ottavi di finale tra orussia Monchengladbach-Manchester City, con gli inglesi favoriti di poco sopra @1.30 di quota.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio sulla Champions League 2020-21 con quote di riferimento Snai e Betaland.

Analisi e quote Borussia Monchengladbach-Manchester City

Manchester City sfiderà il Borussia M’Gladbach: favore del pronostico nettamente sbilanciato in favore degli inglesi, che affronteranno un Borussia decisamente in affanno, 8° in Bundesliga e che non vince in campionato da 4 partite. Gli inglesi di Guardiola vincenti a quota @1,33, i tedeschi sono offerti @9.00 anche perché non giocano in casa ma sul neutro della Puskás Aréna di Budapest.

PROBABILI FORMAZIONI

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Pléa. All. Rose

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola