Pronostici Qualificazioni Champions League: Quote e pronostici delle principali partite del 13-14 luglio 2021

Torniamo a parlare delle partite di qualificazione alla prossima edizione della Champions League di Calcio, con tante sfide in programma tra martedì 13 e mercoledì 14 luglio 2021. Abbiamo analizzato i match più interessanti con i nostri consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Qualificazioni Champions League

Riga-Malmo:

Gara di andata terminata con la vittoria per 1-0 da parte degli svedesi: lo strapotere del Malmo ha portato addirittura ad effettuare 22 tiri totali contro uno solo dei Lettoni: impensabile che gli azzurri non vincano tra le mura amiche.

PRONOSTICO: 2+OVER 1.5 @1.66 BET365.

Prishtina-Ferencvaros:

Troppa differenza di categoria tra le due squadre: gli ungheresi infatti hanno giocato la scorsa edizione della Champions League e hanno ben figurato: il 3-0 d’andata chiuso ogni tipo di spiraglio per i padroni di casa: 16 sono i risultati utili consecutivi del Ferencvaros. In ottica di un turnover probabile, il Prishtina potrebbe trovare la via della rete.

PRONOSTICO: SEGNA GOL CASA SI @1.72 SISAL.

Valur-Dinamo Zagabria:

Attenzione al risultato d’andata di Zagabria (3-2 per i Croati), infatti i padroni di casa si trovavano avanti di tre reti e hanno subito le due reti durante gli ultimi due minuti di gara, mentre la Dinamo era riuscita a controllare il pallino della gara per tutto il resto del tempo. Anche qui consigliamo la vittoria esterna, con il segno 2pt/finale.

PRONOSTICO: PARZIALE/FINALE 2/2 @1.72 BET365.

Legia-Bodo/Glimt:

Uno dei match più equilibrati del sorteggio e due squadre derivanti da due buoni campionati come quello polacco e norvegese: i gialloneri hanno bisogno di segnare almeno un gol per provare a ribaltare il risultato d’andata, anche se quest’anno sembrano faticare rispetto allo scorso anno.

PRONOSTICO: ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO @1.65 GOLDBET.

K.Almaty-M. Haifa:

Chi passa il turno incontrerà la più rinomata Stella Rossa: questa è la missione delle due squadre, che arrivano ad un vero e proprio spareggio dopo l’1-1 dell’andata. 14 le gare totali sommate in cui Almaty e Maccabi Haifa non vedono la sconfitta in tabellino: scegliamo di pronosticare una chance mix , cosi da coprire sia un pareggio a reti bianche che invece una gara più offensiva.

PRONOSTICO: X o GOL @1.48 SISAL.

