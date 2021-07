Scommesse Champions League: il ritorno di Allegri spinge la Juve prima tra le italiane ma la grande favorita rimane il City

Il ritorno di Max Allegri spinge in basso le quote antepost della Juventus per la prossima Champions League che il tecnico toscano ha sfiorato due volte alla guida dei bianconeri.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Quote Antepost Champions League 2021-22

La Juventus, con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, torna a caccia della Champions League, trofeo sfumato due volte in finale negli ultimi sei anni. Secondo gli esperti di Stanleybet.it, la più accreditata tra le italiane per un successo nel massimo torneo continentale è proprio la formazione di Cristiano Ronaldo, in quota @20.

I bianconeri, però, dovranno sbaragliare la concorrenza delle big d'Europa con il Manchester City di Guardiola, prima favorita del lotto, in quota @4 e i francesi del PSG il cui primo storico nella Champions League vale @6 volte la posta.

Candidate, poi, sono anche il Bayern Monaco di Nagelsmann in quota @7 e il Chelsea, campione in carica, la cui riconferma vale @9 volte la posta.Più basse, invece, le possibilità delle altre italiane: i campioni d’Italia dell’Inter, ultima squadra del Belpaese ad alzare la coppa, vedono il successo a quota @34.

Ancora più indietro l’Atalanta, unica italiana nelle migliori otto dell’ultimo biennio, con un successo che paga @50 volte la posta mentre il Milan, l’italiana con più successi nella competizione, si trova a quota @65.