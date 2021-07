Pronostici Qualificazioni Champions League: Quote e pronostici delle principali partite del 20-21 luglio 2021

Anche questa settimana sono in campo le squadre impegnate per le qualificazioni alla prossima Champions League. Abbiamo analizzato le sfide più interessanti con i consigli per le scommesse del 20 e 21 luglio 2021.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Qualificazioni Champions League

LINCOLN-CFR CLUJ

Lincoln, squadra del piccolo stato di Gibilterra, si è qualificata durante il primo turno vincendo per 5-0 nella gara di ritorno. Il più quotato Cluj ha faticato di più anche perché il campionato rumeno è solo alla prima giornata e queste prime gare servono anche per testare la condizione fisica. Le due squadre sono di categorie differenti, infatti la vittoria degli ospiti è quotata @1.20, mentre la qualificazione sui 180’ vale @1.01 (fonte BET365). Scegliamo la vittoria del Cluj già a partire dal primo tempo @1.62 BWIN.

DINAMO ZAGABRIA-OMONIA

Bye ricevuto al primo turno per i ciprioti, mentre la Dinamo ha già affrontato Vadu segnando 5 reti tra andata e ritorno (3-2; 2-0). Omonia è imbattuta tra campionato, coppe nazionali e amichevoli dal 5 Aprile e farà di tutto per segnare qui: la difesa croata non sembra essere ancora collaudata e, pur essendo i favoriti, potrebbero subire almeno una rete. Entrambe le squadre segnano si trova a @2.11 PLANETWIN.

FERENCVAROS-ZALGIRIS

Si affronta qui due squadre dalla marcia impressionante: sono 17 le gare che gli ungheresi hanno trascorso da imbattuti fino a questa gara, mentre Zalgiris è fermo a 11. Pur essendo due squadre difficile da battere, Ferencvaros è la super favorita e la sua vittoria vale @1.32 BET365 (qualificazione invece @1.16). La forza dei biancoverdi di casa dovrebbe regalare i 3 punti: 1 FISSO @1.35 SNAI.

RAPID VIENNA-SPARTA PRAGA

Il ranking della due squadre le porta ad entrare in tabellone solo ora, saltando così il primo turno: entrambe sono abituata a calcare palcoscenici europei e gli attacchi potrebbero regalare gol e spettacolo. Lo Sparta parte davanti nelle quote, ma attenzione al numero di gol: GOL o OVER 2.5 per una partita divertente è in lavagna SISAL @1.33, mentre l’OVER 2.5 vale @1.72.

CELTIC-MIDTJYLLAND

Forse il match più interessante del calendario quella tra gli scozzesi del Celtic e i rossi di Danimarca: leggermente favoriti i padroni di casa, la cui vittoria paga @2.00 su BET365, mentre il colpaccio ospite vale @3.40. Potrebbero essere però più abituati a giocare i ragazzi di Midtjylland, dato che hanno già svolto tutta la preparazione estiva e iniziato la prima giornata del torneo nazionale: l’esito GOL può essere un’ottima soluzione e si trova @1.70 PLANETWIN.

PSV-GALATASARAY

Uno scontro tra titani d’Europa legate da una storia calcistica importante: pensare che una delle due dovrà scendere a giocarsi l’europa League potrà sembrare strano e poco credibile, eppure ne uscirà vittoriosa solo una. Psv favorito in questa prima gara a 1.68@EUROBET, ma attenzione ai turchi che vincono da 8 partite consecutive: gli olandesi non possono sbagliare qui, ma potrebbero subire almeno un gol. 1X+ GOL vale @1.90, mentre 1 gol esatto del Gala paga @2.60 (fonti SISAL).

MALMO-HJK

Ultimi tre precedenti tutti vinti da Malmo a zero, con 10 gol siglati e nessuno subito. Gli ex campioni di Svezia stanno dominando il campionato di casa e sono favoriti @1.43 BET 365. Occhio ai finlandesi che hanno perso l’ultima gara disputato dopo aver registrato 11 vittorie consecutive. La vittoria dei padroni di casa con almeno due gol vale @1.83 BET365.

OLYMPIACOS-NEFTI BAKU

Poco da raccontare qui: i greci sono di caratura superiore e spesso e volentieri approdano con facilità ai gironi con le migliori 32. Giocare in Grecia è sempre un’impresa, anche senza spettatori. Troppo poco il Nefti di Baku per mettere in difficoltà i padroni di casa. 1 primo tempo + 1 finale si trova @1.72 WILLIAMHILL.

