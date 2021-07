Pronostici Qualificazioni Champions League: Quote e pronostici delle principali partite di ritorno del 27-28 luglio 2021

Tra martedì 27 e mercoledì 28 luglio tornano in campo le squadre impegnate alle Qualificazioni per la prossima Champions League con le gare di ritorno. Siamo andati ad analizzare le sfide più interessanti con quote, statistiche, curiosità, analisi e i nostri consigli per le scommesse.

Analisi e Pronostici Qualificazioni Champions League

FLORA-LEGIA

Dopo il 2-1 dell’andata maturato solo nei minuti di recupero, Flora proverà a ribaltare gli esiti della qualificazione. I padroni di casa sono ancora imbattuti nel loro campionato e si esaltano quando giocano in casa. Legia invece dovrà gestire il vantaggio, ma potrà sfruttare le migliori caratteristiche tecniche dei suoi giocatori. Potrà incidere però la partita di campionato polacco giocata solo due giorni fa, per questo Flora (sfavorito) potrebbe trovare la via della rete.

Pronostico: MULTIGOL CASA 1-2 @1.57 SISAL.

HJK-MALMO

Altro 2-1 uscito dalla prima gara, in cui gli svedesi di Malmo hanno vinto e convinto. Un gol nel secondo tempo per HJK ha però tenuto aperta la qualificazione e sarà fondamentale riuscire a segnare almeno un gol. La rosa degli azzurri è superiore, quindi consigliamo comunque un gol per parte.

Pronostico: ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO è quotato @1.67 SISAL.

OMONIA-DINAMO ZAGABRIA

La Dinamo ha sconfitto per 2-0 i rivali ciprioti e si appresta a strappare il pass per il turno successivo anche grazie alle 10 vittorie nelle ultime 11. Il momento di forma è importante e per questo sono i favoritissimi per la vittoria @1.90 BWIN.

Pronostico: Troppo poco questo Omonia per la squadra di Zagabria, entriamo sul 2 fisso @1.90.

ZALGIRIS-FERENCVAROS

Tra le migliori squadre del tabellone, gli ungheresi del Ferencvaros sono ad un passo dal passaggio del turno: il 2-0 dell’andata fa dormire soldi tranquilli. Zalgiris potrebbe sfruttare il fatto di aver già diverse giornate di campionato sulle gambe, anche se non sembra avere buone chance qui.

Pronostico: La doppia chance combo X2+OVER 1.5 in lavagna @1.38 SISAL.

NEFTCI BAKU-OLYMPIACOS

Giocare a Baku non è mai semplice per nessuno e ai padroni di casa serve per forza una vittoria per sperare nel miracolo. I greci sono abituati a calcare questi palcoscenici e sono favoriti, basti pensare che la qualificazione ospite vale @1.03 BETCLIC.

Pronostico: Potrebbe essere partita simile a quella dell’andata, con l’esito UNDER 2.5 che troviamo su BET365 @2.00.

CLUJ-LINCOLN

Lincoln era riuscito a passare in vantaggio contro Cluj in una partita che doveva essere senza storia, mentre c’è voluta una rimonta nel secondo tempo per ottenere i tre punti per la squadra rumena. Giocare la vittoria di Cluj vale solo @1.12 BET365, mentre dovessero essere già in vantaggio nei primi 45’ e vincere la partita alzerebbe sicuramente la quota.

Pronostico: PARZIALE/FINALE 1/2 @1.44 WILLIAMHILL.

MIDTJYLLAND-CELTIC

La gara più equilibrata del programma di questa Champions, anche a causa del pareggio della gara di andata: le due formazioni sono in pianta stabile da anni nelle competizione europee e solo una si potrà giocare l’accesso diretto. I danesi stanno già disputando il loro torneo nazionale e potrebbero essere avvantaggiati dalla condizione fisica, mentre l’ultima uscita degli scozzesi (sconfitti 6-2 contro il West Ham) è sembrato un campanello d’allarme.

Pronostico: Qualificazione di Midtjylland @1.66 BETCLIC.

GALATASARAY-PSV

Roboante il 5-1 rifilato dagli olandesi al Gala, che si ritrova con pochissime speranze di qualificazione. Il Psv potrebbe far riposare qualche titolare, in una gara che ha poco da raccontare.

Pronostico: Entrambe le squadre potrebbero trovare la via del gol @1.50 GOLDBET.

LUDOGORETS-MURA

Perfetto equilibrio nella scorsa partita, anche se lo 0-0 maturato non deve confondere: il “Ludo” ha avuto sempre il pallino del gioco in mano e non è riuscito solo a buttarla dentro, bisognerà quindi migliorare la mira per portare a casa agevolmente un match alla sua portata.

Pronostico: 1 FISSO in lavagna @1.40 BET365.

SPARTA PRAGA-RAPID VIENNA

A sorpresa il Rapid ha sconfitto la squadra di Praga e si presenta con i favori della qualificazione ai nastri di partenza (@1.53 BETCLIC). Lo Sparta dovrà quindi vincere una partita da dentro o fuori, attenzione quindi agli equilibri in campo: dovesse andare in vantaggio inevitabilmente gli ospiti dovranno sbilanciarsi.

Pronostico: OVER 2.5 è quotato @1.70 BET365.

