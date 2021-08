Pronostici Qualificazioni Champions League: Quote e pronostici delle principali partite in campo il 3 e 4 agosto 2021

Continuano gli spareggi per le qualificazioni alla prossima Champions League 2021-22. Siamo andati ad analizzare le sfide più interessanti in campo il 3 e 4 agosto 2021, con ultime dai campi, news, statistiche, quote e i nostri consigli per le scommesse.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e Pronostici Qualificazioni Champions League

MALMO-RANGERS GLASGOW

Ancora imbattuti nelle 4 gare di qualificazione che li hanno portati fin qui, i campioni di Svezia iniziano questo turno di andata tra le mura amiche e dovranno assolutamente fare punti per giocarsela in Scozia la settimana prossima. I Rangers partono da super favoriti, anche grazie ai 102 punti nell’ultimo campionato, ottenuti senza perdere neanche una partita e sono super favoriti con la qualificazione in lavagna @1.22 BET365. Gli svedesi possono contare su diversi turni di Allsvenskan alle spalle e potrebbero avere più gamba, ma la rosa dei Gers è qualitativamente di un altro livello: per questo motivo scegliamo di giocare la doppia chance in favore degli ospiti con la multigol 2-5, che troviamo su SISAL @1.67.



SPARTA PRAGA-MONACO

Padroni di casa a quota 10 gare consecutive da imbattuti quando giocano a Praga, affrontano qui una squadra abituata a grandi palcoscenici. Lo Sparta è sicuramente la formazione più forte della Repubblica Ceca ed è una squadra solida, capace di andare a segno spesso, ma sarà chiamata a superarsi contro questo Monaco. Fabregas e compagni sono quotati @1.70@SNAI, ma il fatto che siano ancora in pre campionato e non abbiano ancora iniziato la Ligue 1 può equilibrare le distanze. Potrebbe essere gara da ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO in lavagna @1.85 WILLIAM HILL.

CLUJ-YOUNG BOYS

Scontro tra due squadre che si sono già affrontate durante la scorsa Europa League e si sono imposti i giallo-neri di Svizzera grazie al 2-1 della partita di ritorno. Infatti, lo Young Boys è ancora super favorito e la sua qualificazione vale @1.28 BET365. Quest’ultimi non sono riusciti a segnare nel primo tempo in 12 delle loro ultime 13 trasferte di UCL e per questo potrebbe essere una gara bloccata nel primo tempo. La combo under 1.5 PT+ over 0.5 ST vale @1.65 SISAL.

GENK-SHAKTAR DONETSK

Il Genk ha superato i turni di qualificazione di una competizione UEFA in tutti e cinque i tentativi dal 2011/12 in poi, compreso l'ultimo, dove ha vinto tutte e sei le partite nei turni di qualificazione alla Europa League nel 2018/19. Gli ucraini, allenati dal neo tecnico De Zerbi, hanno iniziato al meglio le prime due giornate di campionato con due vittorie esaltanti e vederli fuori da questa competizione sarebbe sorprendente. Attenzione quindi anche alle tante partite ravvicinate che i belgi hanno giocato tre match ravvicinati nel giro di una settimana con risultati negativi (2 sconfitte e un solo pareggio). Il nostro pronostico tende a favore dello Shaktar, in una gara che potrebbe vedere minimo due reti totali: l’X2+OVER 1.5 paga @1.68 GOLDBET.

PSV-MIDTJYLLAND

Dopo la schiacciante vittoria degli olandesi contro un avversario temibile come il Galatasaray(aggregate 7-2), il Psv si presenta con i favori del pronostico per la vittoria finale (@1.36 BWIN). Sembra esserci poca partita qui, con Gotze e compagni che vorranno chiudere già adesso il discorso qualificazione. I danesi sono comunque una buona squadra, anche perché sono giunti fin qui eliminando un’altra nobile del calcio europeo come il Celtic. Da consigliare comunque una vittoria con almeno due gol per la formazione di Eindoven, che troviamo alla quota di @1.53 GOLDBET.

OLYMPIACOS-LUDOGORETS

Primo incontro ufficiale in cui Olympiacos incontra Ludogorets, dopo l’amichevole disputata nel 2017. I greci sono ancora nel bel mezzo della preparazione in vista dell’inizio della Superliga Greca e stanno centellinando le energie giocando poche amichevoli, a differenza dei bulgari che sono già nel bel mezzo della stagione e hanno giocato 4 partite in 10 giorni. @1.72 per la vittoria di Olympiacos in lavagna UNIBET.

STELLA ROSSA-S.TIRASPOL

La Stella Rossa non ha perso una partita casalinga ufficiale da quando il Bayern Monaco la batté durante la fase a gironi di UCL a novembre 2019 (34 vittorie, 5 pareggi) e la sua unica sconfitta casalinga nelle qualificazioni di UCL dal 2006 in poi è arrivata ai tempi supplementari: questi solo alcuni dati che consolidano la posizione della squadra di Belgrado, favorita per la vittoria alla quota di @1.30 BET365. I moldavi, avendo vinto tre delle ultime quattro trasferte nei turni di qualificazione per la UCL potrebbero trovare la via della rete e tenere aperto il discorso qualificazione.

Il pronostico 1+MULTIGOL 2-5 lo troviamo su SISAL @1.57.

SPARTAK MOSCA-BENFICA

Match equilibrato in programma in terra russa valido per la prima gara di qualificazione alla UCL: lo Spartak ha bisogno di uscire da questa sfida con almeno un punto, per non dover andare a Lisbona con un solo risultato disponibile. Benfica che sta disputando un ottimo precampionato, battendo anche il Lille neo vittorioso della Supercoppa francese ed è ancora favorita qui. Di difficile pronostico, i portoghesi potrebbero anche accontentarsi del pareggio, in lavagna @3.35 PLANETWIN.

DINAMO ZAGABRIA-LEGIA VARSAVIA

Dinamo che si è sbarazzato nell’ordine di Vaduz e Omonia per accedere al terzo turno di qualificazione, incontra un Legia in stato di forma, capace di surclassare una buona squadra quale il Bodo Glimt. La formazione di Zagabria è storicamente difficile da affrontare, dato che subisce pochi gol, ma le ultime prestazioni dei polacchi lasciano più di una possibilità contro questa Dinamo: per questo, preferiamo evitare il segno 1 a discapito di un match da ENTRAMBE LE SQUADRE SEGNANO @1.96 UNIBET.

FERENCVAROS-SLAVIA PRAGA

Quote della qualificazione unicamente dalla parte dello Slavia (@1.25 BET365): basti pensare che i cechi non perdono dal lontano 15 Aprile (0-4 vs Arsenal). Gli ungheresi hanno già partecipato alla scorsa Champions nel girone di Barcellona e Juventus, mettendo anche in difficoltà i bianconeri a Torino e sono una buona squadra. Complicato sempre segnare alla formazione di Praga, ma sarà importante per Ferencvaros provare a segnare almeno un gol: la MULTIGOL CASA 1-2 vale @1.55 SISAL.

