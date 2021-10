Scommesse Champions League: Juventus favorita per il primo posto nel girone. Sorprendente Sheriff Tiraspol che gioca a San Siro il prossimo turno

Andiamo a vedere i risultati della 2a giornata della fase a gironi di Champions League, ottima per la Juventus che ha battuto i campioni in carica del Chelsea, intanto la cenerentola Sheriff Tiraspol vince anche a Madrid e sfida l'Inter a San Siro il prossimo turno.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Risultati 2a giornata Champions League

Due vittorie, un pareggio e una sconfitta. E' questo il bilancio delle italiane nella seconda giornatas di Champions League. Nel gruppo H la Juventus, dopo il successo contro i campioni d’Europa del Chelsea, secondo gli esperti di 888sport.it è diventata la favorita per la vittoria del gruppo H. I bianconeri si trovano ora in quota @1,80 contro @1,90 dei Blues.

Resta alle spalle del Manchester United, nonostante il primo posto provvisorio nel girone F, l’Atalanta di Gasperini. Il passaggio del turno dei bergamaschi da vincenti del girone si gioca @2,75 mentre vale @1,75 il primato di Cristiano Ronaldo e compagni. Più attardato il Villarreal, in quota @8.

Il punto conquistato in due partite non sembra invece precludere il passaggio del turno all’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, attualmente in coda al girone insieme allo Shakhtar, vengono proposti come vincenti del gruppo D @4,50, ben dietro ad un Real Madrid netto favorito in quota @1,25 anche dopo l’incredibile sconfitta casalinga con lo Sheriff Tiraspol che si giocava @26 per la vittoria al Bernabeu. Il successo nel girone dei moldavi, dopo i 6 punti nei primi due match, si gioca @12.

Impresa quasi impossibile infine per il Milan, fermo ancora a 0 dopo le due sconfitte di misure contro Liverpool e Atletico Madrid. L’incredibile ribaltone di Ibra e compagni vale @26 volte la posta mentre i bookie vedono davanti il club inglese @1,33 rispetto ai madrileni dati @3,50.

Prossima Giornata il 19 e 20 ottobre

Vediamo le quote SNAI sul prossimo turno, la 3a giornata di Champions League. Attenzione allo straordinario Sheriff Tiraspol che martedì 19 ottobre proverà un altra impresa in quota @15 a San Siro, contro un Inter che non può fallire i tre punti. Anche il Milan è chiamata a vincere in casa del Porto, partita con quote in forte equilibrio. Mercoledì torna in campo la Juventus impegnata sul campo dello Zenit, con i bianconeri favoriti @1.90. Serve invece l'impresa all'Atalanta @4.25 per la vittoria all'Old Trafford contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo.

18:45 Besiktas - Sporting Cp 2,85 3,35 2,45

18:45 Club Bruges - Manchester City 8,75 5,25 1,33

21:00 Ajax - Dortmund 2,40 3,65 2,75

21:00 Atletico Madrid - Liverpool 3,10 3,30 2,35

21:00 Inter - Sheriff Tiraspol 1,16 7,75 15

21:00 Porto - Milan 2,75 3,35 2,55

21:00 Psg - Leipzig 1,38 5,25 7,25

21:00 Shakhtar Donetsk - Real Madrid 5,25 4,00 1,60

---

18:45 Barcellona - Dynamo Kiev 1,27 6,00 10

18:45 Salisburgo - Wolfsburg 2,30 3,65 2,90

21:00 Benfica - Bayern 7,50 4,75 1,40

21:00 Chelsea - Malmo 1,10 9,50 25

21:00 Lille - Siviglia 3,55 3,30 2,15

21:00 Manchester United - Atalanta 1,75 4,00 4,25

21:00 Young Boys - Villarreal 3,40 3,60 2,10

21:00 Zenit St Pietroburgo - Juventus 4,25 3,40 1,90

Quote Antepost SNAI Champions League 2021-22

Tris di favorite per la vittoria finale con PSG, City e Bayern Monaco. I bavaresi possono contare sull'attaccante che sta dominando le lavagne per il capocannoniere, Robert Lewandowski. Tra le italiane i bookmakers puntano sulla Juventus come miglior squadra azzurra nella competizione. Attenzione all'Atalanta che si gioca @4.25 in questa tipologia di scommessa, la stessa quota degli altri nerazzurri dell'Inter mentre il Milan è più indietro @6.50 ed è in una situazione complicata come dicevamo.

Champions League 2021/2022

Bayern 5,25

Manchester City 5,25

Psg 5,25

Liverpool 9,00

Chelsea 9,00

Manchester United 12

Juventus 15

Real Madrid 20

Atletico Madrid 25

Inter 33

Atalanta 33

Dortmund 33

Ajax 33

Barcellona 50

Milan 50

Siviglia 75

Fc Salisburgo 100

Wolfsburg 150

Villarreal 150

Benfica 150

Lipsia 250

Bsc Young Boys 250

Porto 250

Sheriff Tiraspol 250

Club Brugge 250

Zenit San Pietroburg 250

Fc Shaktar Donetsk 500

Lille 500

Besiktas 500

Sporting Cp 500

Fc Dynamo Kiev 500

Malmo Ff 1.000

Gruppo A Chl 21/22

Psg 1,65

Manchester City 2,15

Club Brugge 33

Lipsia 40

Gruppo B Chl 21/22

Liverpool 1,27

Atletico Madrid 3,65

Porto 33

Milan 33

Gruppo C Chl 21/22

Dortmund 1,45

Ajax 2,50

Sporting Cp 50

Besiktas 75

Gruppo D Chl 21/22

Real Madrid 1,25

Inter 4,50

Sheriff Tiraspol 14

Fc Shaktar Donetsk 35

Gruppo E Chl 21/22

Bayern 1,05

Benfica Lisbonne 10

Barcellona 20

Fc Dynamo Kiev 50

Gruppo F Chl 21/22

Manchester United 1,85

Atalanta 2,50

Bsc Young Boys 10

Villarreal 12

Gruppo G Chl 21/22

Fc Salisburgo 2,85

Siviglia 2,85

Wolfsburg 3,50

Lille 7,00

Gruppo H Chl 21/22

Juventus 1,70

Chelsea 2,15

Fk Zenit San Pietrob 15

Malmo Ff 150

Pass Turno Gr A Chl 21/22

Club Brugge Pass. Turno S/N 9,00 1,00

Lipsia Pass. Turno S/N 13 1,00

Manchester City Pass. Turno S/N 1,04 1,00

Psg Pass. Turno S/N 1,03 1,00

Pass Turno Gr B Chl 21/22

Atletico Madrid Pass. Turno S/N 1,20 1,00

Liverpool Pass. Turno S/N 1,02 1,00

Milan Pass. Turno S/N 5,00 1,00

Porto Pass. Turno S/N 5,00 1,00

Pass Turno Gr C Chl 21/22

Ajax Pass. Turno S/N 1,02 1,00

Besiktas Pass. Turno S/N 15 1,00

Dortmund Pass. Turno S/N 1,01 1,00

Sporting Cp Pass. Turno S/N 10 1,00

Pass Turno Gr D Chl 21/22

Fc Shaktar Donetsk Pass. Turno S/N 10 1,00

Inter Pass. Turno S/N 1,33 1,00

Real Madrid Pass. Turno S/N 1,04 1,00

Sheriff Tiraspol Pass. Turno S/N 2,50 1,00

Pass Turno Gr E Chl 21/22

Barcellona Pass. Turno S/N 2,75 1,00

Benfica Pass. Turno S/N 1,50 1,00

Fc Dynamo Kiev Pass. Turno S/N 8,00 1,00

Pass Turno Gr F Chl 21/22

Atalanta Pass. Turno S/N 1,35 1,00

Bsc Young Boys Pass. Turno S/N 3,00 1,00

Manchester United Pass. Turno S/N 1,25 1,00

Villarreal Pass. Turno S/N 3,50 1,00

Pass Turno Gr G Chl 21/22

Fc Salisburgo Pass. Turno S/N 1,55 1,00

Lille Pass. Turno S/N 2,75 1,00

Siviglia Pass. Turno S/N 1,55 1,00

Wolfsburg Pass. Turno S/N 2,00 1,00

Pass Turno Gr H Chl 21/22

Chelsea Pass. Turno S/N 1,08 1,00

Juventus Pass. Turno S/N 1,05 1,00

Malmo Ff Pass. Turno S/N 33 1,00

Zenit S Pietroburgo Pass. Turno S/N 5,00 1,00

Migl Sq Inglese Chl 21/22

Manchester City 2,25

Liverpool 3,75

Chelsea 3,75

Manchester United 5,50

Migl Sq Italiana Chl 21/22

Juventus 1,90

Inter 4,25

Atalanta 4,25

Milan 6,50

Migl Sq Spagnola Chl 21/22

Real Madrid 2,10

Atletico Madrid 2,50

Barcellona 5,00

Siviglia 8,00

Villarreal 20

Migl Sq Tedesca Chl 21/22

Bayern 1,05

Dortmund 6,50

Wolfsburg 33

Lipsia 50

Testa A Testa Chl 21/22

T/T Ajax - Atalanta 1,85 1,85

T/T Atletico Madrid - Juventus 2,40 1,50

T/T Chelsea - Real Madrid 1,50 2,40

T/T Liverpool - Bayern 2,10 1,65

T/T Psg - Manchester City 1,85 1,85

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 2,50

Haller, Sebastian 6,00

Haaland, Erling 9,00

Lukaku, Romelu 10

Ronaldo C 10

Messi, Lionel 10

Salah Mohamed 10

Mbappe Kylian 15

Benzema, Karim 20

Suarez, Luis 33

Neymar 33

Gnabry Serge 50

Morata Alvaro 50

Dybala Paulo 50

Jesus, Gabriel 50

Fernandes, Bruno 50

Martinez Laut. 50

Sterling R 50

Griezmann A 50

Vinicius Junior 50

De Bruyne, Kevin 50

Muller, Thomas 50

Mane, Sadio 50

Torres, Ferran 50

Depay, Memphis 50

Dzeko, Edin 50

Aguero, Sergio 75

Zapata Duvan 75