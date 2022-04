Pronostici Champions League 26-27 Aprile 2022, martedì sono in campo Manchester City-Real Madrid, super semifinale d’andata mentre mercoledì tocca a Liverpool-Villarreal con i Reds favoriti contro la favola Villarreal che ha già eliminato Juve e Bayern. Ecco i nostri pronostici sul grande calcio europeo.

Pronostici Champions League 26-27 Aprile 2022: Manchester City-Real Madrid

La semifinale più attesa è Manchester City-Real Madrid, con il match di andata in programma martedì 26 aprile alle ore 21. Dopo aver superato lo scoglio dell’Atletico Madrid ai quarti di finale, i Citizens di Pep Guardiola si ritrovano a fronteggiare i Blancos, ormai diretti verso la conquista del campionato spagnolo sotto la guida di Carlo Ancelotti, trascinati dalle reti di Benzema anche in Champions.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Zinchenko, Laporte, Dias, Walker; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Sterling, Foden, Mahrez. All.: Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3): Curtois; Marcelo, Nacho, Militao, Carvajal; Camavinga, Kroos, Modric; Vinicius, Benzema, Valverde. All.: Ancelotti.

STATISTICHE

-È il settimo incontro tra Manchester City e Real Madrid in una competizione europea.

-Il Real Madrid non ha vinto nessuna delle tre precedenti trasferte al Manchester City in competizioni europee (2 pareggi e 1 sconfitta).

-Pep Guardiola ha eliminato il Real Madrid nelle fasi ad eliminazione della Champions League due volte.

-Il Real Madrid ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre inglesi in Champions League (2 pareggi e 3 sconfitte).

-Pep Guardiola (4V) e Carlo Ancelotti (2V) si sono incontrati sei volte. Le quattro vittorie di Guardiola sono state contro l’Everton di Ancelotti in Premier League, mentre i due dell’italiano erano in semifinale di Champions League nel 2013/14, con il Real Madrid che ha battuto il Bayern Monaco 5-0 complessivamente.

-Carlo Ancelotti ha vinto il 74% delle sue partite alla guida del Real Madrid in Champions, la migliore percentuale di qualsiasi allenatore con almeno 20 partite con lo stesso club nella competizione.

-Raheem Sterling ha segnato 24 gol per il Manchester City in Champions.

-Karim Benzema ha segnato 12 gol in nove partite con il Real Madrid in Champions League in questa stagione, inclusa una tripletta nell’ultima trasferta in Inghilterra contro il Chelsea allo Stamford Bridge.

Pronostici Champions League 26-27 Aprile 2022: Liverpool-Villarreal

Liverpool-Villarreal, semifinale di andata è prevista mercoledì 27 aprile alle ore 21. I Reds ospitano ad Anfield la vera e propria rivelazione del torneo, il Villarreal che ha eliminato Juventus e Bayern Monaco. I detentori dell’ultima Europa League hanno già raggiunto un risultato storico. Il Liverpool invece è l’unica squadra che mantiene ancora accesa la speranza di completare il Triplete in questa annata.

PROBABILI FORMAZIONI

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Mané, Luis Diaz. All.: Klopp.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Estupinan, Torres; Parejo, Capoue, Coquelin, Lo Celso; Moreno, Danjuma. All.: Emery.

STATISTICHE

-Liverpool e Villarreal si sono incontrate solo due volte in competizioni europee, con entrambe le squadre che hanno vinto la partita casalinga nelle semifinali di Europa League 2015/16.

-Il Villarreal non vince dal 2005 in Inghilterra (3 pareggi e 5 sconfitte).

-Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha affrontato il Liverpool cinque volte (una con il Siviglia e quattro con l’Arsenal), le cui partite hanno segnato 26 gol (5,2 in media), ognuna di queste con entrambe le squadre in rete. L’unica sfida europea tra Emery e il Liverpool è stata la finale di UEFA Europa League 2016, con il Siviglia dell’allenatore basco che ha battuto 3-1 Jürgen Klopp.

-Emery ha vinto l’84% dei suoi scontri ad eliminazione diretta in Europa League/Champions League (31 su 37).

-Solo nel 2017/18 (10) Mohamed Salah (Liverpool) ha segnato più gol in Champions League in un stagione che rispetto a quella attuale (8).

Tutte le quote sulla Champions

Quote 1×2

Manchester City – Real Madrid 1,48 4,75 6,25

Liverpool – Villarreal 1,27 6,00 11

Champions League 2021/2022

Liverpool 2,25

Manchester City 2,25

Real Madrid 6,50

Villarreal 20

Passaggio del turno Semifinali Champions League 2021/2022

Liverpool Fc – Villarreal Cf 1,15 5,00

Real Madrid – Manchester City 3,00 1,36

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,75

Benzema, Karim 2,00

Salah Mohamed 20

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!