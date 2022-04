Quote Champions League 28 Aprile 2022, i risultati dell’andata delle semifinali sembrano premiare le inglesi Liverpool e Manchester City favorite per una finalissima tutta inglese.

Liverpool e City sognano una possibile finale inglese

Quote Champions League 28 Aprile. Le semifinali d’andata di Champions League premiano le inglesi. Dai primi 90 minuti del penultimo atto escono vincitrici Liverpool e Manchester City, mentre al ritorno, Villarreal e Real Madrid dovranno ribaltare il risultato per sperare di accedere all’atto finale della massima competizione continentale.

Le quote, però, premiano le due formazioni britanniche, che secondo i betting analyst di Stanleybet.it vedono leggermente favorito il Liverpool per il titolo, in quota @2, mentre il City insegue @2,20. Indietro il Real Madrid, che tenterà la rimonta al Bernabeu con il successo finale degli uomini di Ancelotti che vale @10 volte la posta. Rimonta quasi impossibile, invece, per il Villarreal, proposto vincente della Champions a quota @50.

Tutte le quote sulla Champions League

Vediamo anche tutte le quote antepost e 1X2 aggiornate da SNAI.

Quote 1×2

Villarreal – Liverpool 5,00 4,00 1,65

Real Madrid – Manchester City 3,25 3,80 2,05

Passaggio del turno Semifinali Champions League 2021/2022

Liverpool Fc – Villarreal Cf 1,02 13

Real Madrid – Manchester City 3,90 1,24

Champions League 2021/2022

Liverpool 2,00

Manchester City 2,20

Real Madrid 10

Villarreal 50

