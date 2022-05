Pronostici Champions League 3-4 Maggio 2022, martedì sera scopriremo la prima finalista di Champions con in campo Villarreal-Liverpool. Il giorno dopo si gioca anche la semifinale di ritorno tra Real Madrid-Manchester City. Inglesi favorite, andiamo a vedere analisi, statistiche, quote e consigli per le scommesse.

Pronostici Champions League 3-4 Maggio 2022: Villarreal-Liverpool

Martedì 3 maggio alle ore 21 si gioca la semifinale di ritorno Villarreal-Liverpool. Reds favoriti dopo il 2-0 maturato ad Anfield Road grazie all’autorete di Pervis Estupinian e alla rete di Sadio Manè. Impresa ostica per il Villarreal anche se il cammino degli spagnoli in terra europea non può far dormire sogni tranquilli a Klopp dopo aver battuto prima la Juventus allo Stadium e poi i campioni di Germania del Bayern Monaco. Gli spagnoli possono contare sul tandem d’attacco Gerard Moreno-Danjuma mentre gli inglesi sul tridente devastante Salah-Mané-Diaz.

PROBABILI FORMAZIONI

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Yeremi Pino, Capoue, Parejo, Lo Celso; Gerard Moreno, Danjuma. All. Unai Emery

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp

STATISTICHE

-Il Villarreal ha perso due delle tre partite contro il Liverpool nel competizioni europee.

-Se passerà il turno, il Liverpool è pronto a giocarsi la sua decima finale in coppe europee e sarebbe la quarta squadra (dopo Real Madrid, Bayern Monaco e Milan) a raggiungere la doppia cifra.

-L’attaccante del Villarreal Danjuma ha messo a segno in questa Champions League 6 gol ed un assist.

-Sadio Mané ha segnato 14 gol per il Liverpool nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League, compreso il gol contro il Villarreal all’andata.

Pronostici Champions League 3-4 Maggio 2022: Real Madrid-Manchester City

Preparate i pop-corn dopo lo spettacolo che hanno regalato durante la partita d’andata Real Madrid-Manchester City pronti per il ritorno di questa semifinale. I Blancos dovranno ribaltare il 3-4 di Manchester, ma hanno possibilità al Bernabeu con la squadra di Ancelotti caricata anche dal fatto di essersi assicurata la vittoria di Liga. Dall’altra parte, Guardiola punterà tutto sull’estro di De Bruyne e la fantasia di Mahrez cercando di non cadere nella ‘Legge del Bernabeu’ per arrivare alla seconda finale consecutiva di Champions League sulla panchina dei Citizens.

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Gabriel Jesus. All. Guardiola

STATISTICHE

-La partita d’andata Manchester City-Real Madrid è stata la seconda semifinale nella storia della Champions League a vedere almeno sette gol dopo Liverpool-Roma 5-2 nella stagione 2017-18.

-Il Manchester City ha vinto le ultime tre partite di Champions League contro il Real Madrid: solo due squadre hanno vinto quattro partite consecutive contro i Blancos e sono l’Ajax e il Bayern Monaco.

-Il Real Madrid è stato eliminato in tutte e cinque le sue precedenti semifinali di Champions League in cui ha perso la partita d’andata.

-Kevin De Bruyne ha fatto registrare 18 assist in Champions League per il Manchester City da quando ha debuttato nella competizione con la maglia dei Citizens.

-L’attaccante del Real Madrid Karim Benzema ha segnato nove gol nella fase a eliminazione diretta in Champions League in questa stagione, solo Cristiano Ronaldo nella stagione 2016/17 ha segnato di più (10).

Tutte le quote sulla Champions League

Quote 1×2

Villarreal – Liverpool 4,50 4,00 1,70

Real Madrid – Manchester City 3,25 3,90 2,05

Passaggio del turno Semifinali Champions League 2021/2022

Liverpool Fc – Villarreal Cf 1,02 13

Real Madrid – Manchester City 3,85 1,25

Champions League 2021/2022

Liverpool 2,00

Manchester City 2,20

Real Madrid 10

Villarreal 50

