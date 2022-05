Quote Finale Champions League 2022, ancora il Real Madrid, ancora Carlo Ancelotti che è arrivato alla sua 5° finale personale e il 28 maggio sfiderà il Liverpool allo Stade de France di Saint-Denis, in Francia. Le quote vedono i Reds di Klopp favoriti.

Quote Finale Champions League 2022: rimonta col City e altra finale per Ancelotti col Real Madrid

Carlo Ancelotti vola verso la 5° finale personale di Champions League, e lo fa col suo Real Madrid che ha portato a casa anche la Liga in questa stagione trionfale che i Blancos proveranno a chiudere col colpo grosso il 28 maggio a Saint-Denis. Gli spagnoli a pochissimo dalla fine sembravano spacciati contro il Manchester City ma gli acuti di Rodrygo e Benzema nei minuti di recupero hanno mandato la partita ai supplementari, poi portata a casa dal Real.

Ora c’è il Liverpool di Klopp che a sua volta ha rischiato contro il Villarreal, sotto 0-2 nel primo tempo, ha cambiato però passo nel secondo andando a vincere 3-2 in Spagna.

Quote Finale Champions League 2022: Reds favoriti

Vediamo le prime quote SNAI sulla finale. Favorito il Liverpool per la vittoria della coppa, ma anche per una vittoria nei 90 minuti con quota sotto la pari che sembra un pò snobbare Benzema e compagni anche questa volta, ma attenzione perchè abbiamo visto che spesso va a finire.

Ne sembrano consapevoli gli scommettitori di PLANETWIN365 che sono più cauti, ma anche in questo caso le prime puntate appoggiano la vittoria del Liverpool nei tempi regolamentari col 49% delle preferenze mentre un 25% di scommesse sono sul Real Madrid. Da considerare anche la concreta possibilità di tempi supplementari, col 26% degli scommettitori che stanno investendo proprio sul Pareggio.

Quote 1×2

Liverpool – Real Madrid 1,95 3,70 3,70

Vincente Champions League 2021/2022

Liverpool 1,53

Real Madrid 2,50

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!