Scommesse Champions League Qualificazioni 2022-23, venerdì si gioca la finale del turno preliminare tra Inter Escaldes-Vikingur Reykjavik e poi dal 5 luglio iniziano i primi turni di qualificazione. Vediamo quote, analisi, pronostici e il programma completo delle qualificazioni alla Champions League 2022-23.

Scommesse Champions League Qualificazioni 2022-23: Inter Escaldes-Vikingur Reykjavik

Saranno Inter Escaldes-Vikingur Reykjavik a giocarsi la finale del turno preliminare di Champions League 2022-2023. Appuntamento venerdì sera alle 21:30 presso lo stadio Víkingsvöllur di Reykjavík, in Islanda, partita che decreterà chi tra le due formazioni accederà direttamente al primo turno di qualificazione, che prevede gare di andata e ritorno tra 5/6 e il 12/13 luglio.

La perdente della finale di venerdì, assieme alle altre due squadre eliminate in semifinale, invece, retrocederanno seguendo il percorso Campioni del secondo turno di qualificazione alla Conference League. Tra Inter Escaldes e Vikingur Reykjavik non ci sono ad oggi precedenti storici ma, per quanto visto in semifinale, gli islandesi partono con i favori del pronostico e per giunta avranno la possibilità di scendere in campo in casa. La vincente, affronterà gli svedesi del Malmo.

Qualificazioni Champions League: il calendario

24 giugno: finale turno preliminare

5/6 luglio: andata primo turno di qualificazione

12/13 luglio: ritorno primo turno di qualificazione

18 luglio: sorteggio terzo turno di qualificazione

19/20 luglio: andata secondo turno di qualificazione

26/27 luglio: ritorno secondo turno di qualificazione

2 agosto: sorteggio spareggi

2/3 agosto: andata terzo turno di qualificazione

9 agosto: ritorno terzo turno di qualificazione

16/17 agosto: andata spareggi

23/24 agosto: ritorno spareggi

Scommesse Champions League Qualificazioni 2022-23: le sfide del primo turno

Insomma, la via per la partecipazione alla fase a gironi, che prenderà il via il 6-7 settembre, è ancora lunga, poiché il programma prevede un primo turno di qualificazione (5/6 e 12/13 luglio), un secondo turno di qualificazione (19/20 e 26/27 luglio), un terzo turno di qualificazione (2/3 e 9 agosto) e gli spareggi (16/17 e 23/24 agosto). Di seguito il programma nello specifico con i vari accoppiamenti per il primo turno di qualificazione.

Primo turno qualificazione (5/6 e 12/13 luglio)

Pyunik (ARM) – CFR Cluj (ROU)

Maribor (SVN) – Shakhtyor Soligorsk (BLR)

Ludogorets Razgrad (BUL) – Sutjeska Nikšić (MNE)

Diddeleng (LUX) – Tirana (ALB)

Tobol (KAZ) – Ferencváros (HUN)

Malmö (SWE) – Vincitrice Inter Escaldes-Vikingur Reykjavik

Ballkani (KOS) – Žalgiris (LIT)

HJK (FIN) – RFS (LVA)

Bodø/Glimt (NOR) – KÍ (FRO)

The New Saints (WAL) – Linfield (NIR)

Shamrock Rovers (IRL) – Hibernians (MLT)

Lech Poznań (POL) – Qarabağ (AZE)

Shkupi (MKD) – Lincoln Red Imps (GIB)

Zrinjski (BIH) – Sheriff (MDA)

Slovan Bratislava (SVK) – Dinamo Batumi (GEO)

Scommesse Champions League Qualificazioni 2022-23: le partite del secondo e terzo turno più spareggi

Le vincenti proseguono nel percorso Campioni del secondo turno, mentre le perdenti seguono il percorso Campioni del secondo turno di qualificazione alla Conference League.

Secondo turno di qualificazione (19/20 e 26/27 luglio)

Percorso Campioni

Tobol Kostanay (KAZ) / Ferencváros (HUN) – Slovan Bratislava (SVK) / Dinamo Batumi (GEO)

Dinamo Zagreb (CRO) – Shkupi (MKD) / Lincoln Red Imps (GIB)

Lech Poznań (POL) / Qarabağ (AZE) – Zürich (SUI)

HJK (FIN) / RFS (LVA) – Viktoria Plzeň (CZE)

The New Saints (WAL) / Linfield (NIR) – Bodø/Glimt (NOR) / KÍ (FRO)

Ballkani (KOS) / Žalgiris (LTU) – Malmö (SWE) / Vincitrice Inter Escaldes-Vikingur Reykjavik

Ludogorets (BUL) / Sutjeska (MNE) – Shamrock Rovers (IRL) / Hibernians (MLT)

Maribor (SVN) / Shakhtyor Soligorsk (BLR) – Zrinjski (BIH) / Sheriff (MDA)

Maccabi Haifa (ISR) – Olympiacos (GRE)

Pyunik (ARM) / CFR Cluj (ROU) – Diddeleng (LUX) / Tirana (ALB)

Percorso Piazzate

Midtjylland (DEN) – AEK Larnaca (CYP)

Dynamo Kyiv (UKR) – Fenerbahçe (TUR)

Le vincenti accedono al terzo turno di qualificazione, le perdenti passano al terzo turno di qualificazione dell’Europa League.

Terzo turno di qualificazione (2/3 e 9 agosto). Al terzo turno prenderanno parte in tutto 20 squadre, 12 delle quali del percorso Campioni: 2 squadre qualificate di diritto (Apollon Limassol e Stella Rossa) e le 10 vincitrici del secondo turno di qualificazione. Le restanti 8 del percorso Piazzate sono rappresentate da 2 vincitrici del secondo turno di qualificazione e 6 squadre qualificate di diritto (Benfica, Monaco, PSV Eindhoven, Rangers, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise). Le vincenti seguiranno il rispettivo percorso agli spareggi, mentre le sconfitte retrocederanno agli spareggi di UEFA Europa League; le squadre sconfitte nel percorso Piazzate vanno alla fase a gironi di Europa League.

Spareggi (16/17 e 23/24 agosto). Agli spareggi parteciperanno infine 12 squadre, ovvero 8 del Percorso campioni (Copenaghen e Trabzonspor qualificate di diritto, più le 6 vincitrici del terzo turno di qualificazione) e 4 del percorso Piazzate (vincitrici del terzo turno di qualificazione). Le vincitrici accederanno alla fase a gironi di Champions League, le perdenti alla fase a gironi di UEFA Europa League.

