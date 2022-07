Pronostici Qualificazioni Champions League 2022-23, vediamo le sfide d’andata del primo turno in campo martedì 5 e mercoledì 6 luglio 2022. Si scalda in calcio europeo d’estate, vediamo quote, statistiche, ultime notizie e i consigli per le scommesse.

Pronostici Qualificazioni Champions League 2022-23: le sfide d’andata del primo turno

Si disputano, tra domani martedì 5 luglio e mercoledì 6, le gare valide per l’andata del primo turno di qualificazione alla Champions League 2022-2023 (ritorno esattamente tra una settimana tra il 12 e il 13 luglio).

Il programma si apre martedì alle 18:00 con i romeni del Cluj che affrontano in trasferta per la prima volta gli armeni del Pyunik. Gli svedesi del Malmoe, lo scorso anno nel girone eliminatorio della Juventus, ospitano invece gli insidiosi islandesi del Vikingur Reykjavik, mai affrontati prima in una gara ufficiale.

I bulgari del Ludogorets alle 19:45 ospitano i montenegrini del Sutjeska, mentre alle 20:00 si giocano in contemporanea ben tre gare. I lituani dello Zalgiris in casa dei kosovari dell’FC Ballkani, mentre i gallesi del TNS affrontano in un derby britannico i nordirlandesi del Linfield (un solo precedente in amichevole terminato 0-0). Infine la sfida tra i polacchi del Lech Poznan e gli azeri del Qarabag, due delle formazioni più blasonate di questo turno, anche se non si sono mai incrociate prima. Alle 20:30 gli irlandesi dello Shamrock Rovers ospitano l’Hibernians.

Non dovrebbe avere problemi, mercoledì alle 16:00 il Ferencvaros, formazione ungherese che farà visita ai kazaki del Tobol. Si prospetta una goleada, invece, in casa del Bodo/Glimt, squadra norvegese reduce da un’ottima Conference League 2021-2022, che ospita il Klaksvik, formazione delle Isole Far Oer.

Gli albanesi del Tirana, invece, alle 19:30 faranno visita ai lussemburghesi del Dudelange, mentre alle 20:00 tornano in campo i moldavi dello Sheriff Tiraspol, che fanno visita ai bosniaci dello Zrinjski. Nella passata edizione della Champions League lo Sheriff fu capace di andare a vincere in casa del Real Madrid nella fase a gironi, togliendosi la soddisfazione di battere la formazione che poi vincerà la competizione.

Chiudono il programma dell’andata di questo primo turno due sfide: quella delle 20:15 tra gli sloveni del Maribor e i bielorussi del Soligorsk; e l’altra delle 20:30 tra Slovan Bratislava-Dinamo Batumi, con gli slovacchi che possono vantare sicuramente una migliore tradizione continentale rispetto ai georgiani.

Pronostici Qualificazioni Champions League 2022-23: il programma delle partite

Champions League 2022-2023: andata primo turno qualificazione

Pyunik (Arm)-CFR Cluj (Rou)

Malmo FF (Swe)-Vikingur Reykjavik (Ice)

Ludogorets (Bul)-Sutjeska (Mne)

FC Ballkani (Kos)-Zalgiris (Ltu)

Lech (Pol)-Qarabag (Aze)

TNS (Wal)-Linfield (Nir)

Shamrock Rovers (Irl)-Hibernians (Mlt)

Shkupi (Mkd)-Lincoln (Gib)

Tobol (Kaz)-Ferencvaros (Hun)

Bodo/Glimt (Nor)-Klaksvik (Fai)

HJK (Fin)-RFS (Lat)

Dudelange (Lux)-Tirana (Alb)

Zrinjski (Bih)-S. Tiraspol (Mda)

Maribor (Slo)-Soligorsk (Blr)

Slovan Bratislava (Svk)-Dinamo Batumi (Geo)

In attesa delle qualificate del primo turno, sono già stati sorteggiati alcuni accoppiamenti del secondo turno di qualificazione alla Champions League, nel quale entreranno in gara diversi grossi calibri. Di seguito il programma provvisorio:

Midtjylland (Den)-AEK Larnaca (Cyp)

M. Haifa (Isr)-Olympiakos (Gre)

Dyn. Kyiv (Ukr)-Fenerbahce (Tur)

AEK Larnaca (Cyp)-Midtjylland (Den)

Fenerbahce (Tur)-Dyn. Kyiv (Ukr)

Olympiakos (Gre)-M. Haifa (Isr)

Tutte le quote sulla Champions League

Vediamo le quote 1X2 di SNAI sulle prossime partite di qualificazione in programma questa settimana e a seguire gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Champions League 2022-23.

