Pronostici Champions League 19-20 Luglio 2022, tra martedì e mercoledì si torna in campo con l’andata del secondo turno delle qualificazioni alla più importante competizione di calcio europeo.

Pronostici Champions League 19-20 Luglio: le sfide di martedì

Vediamo le sfide principali d’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2022/2023, ad iniziare dalle partite in programma martedì con Qarabag-Zurigo tra le più interessanti. Lo Zurigo non giocava una qualificazione alla Champions League da 11 anni, e in quel caso terminò la sua avventura ai preliminari mentre per il Qarabag, invece, si tratta dell’ottava volta dal 2014 ad oggi. La squadra dell’Azerbaigian ha sempre superato questo turno, ma è uscita sei volte al terzo. I padroni di casa sono reduci dallo straordinario risultato ottenuto nel turno precedente, con il 5-1 rifilato al Lech Poznan nel match di ritorno, dopo aver perso 1-0 all’andata. Gli ospiti, invece, entrano solo ora nella competizione, ma si presentano a questa sfida dopo il pesantissimo 4-0 subito nella prima giornata del campionato svizzero, contro lo Young Boys.

Zalgiris-Malmo, con entrambe le squadre che hanno raggiunto questo traguardo non senza difficoltà. Gli svedesi, infatti, sono stati capaci di imporsi per 3-2 nella sfida d’andata contro il Vikingur Reykjavik, per poi dar vita a un pirotecnico 3-3 al ritorno. Anche per lo Zalgiris i primi passi in questa edizione della Champions League non sono stati affatto semplici: l’attuale capolista del campionato lituano, infatti, nel precedente turno ha ottenuto un 1-1 contro l’FC Ballkani (Kosovo) nella sfida d’andata, mentre al ritorno è stata in grado di imporsi per 1-0 solamente dopo i tempi supplementari. Nonostante un rendimento altalenante in questa prima parte di stagione, gli svedesi restano i favoriti per il passaggio del turno.

La Dinamo Zagabria ospita i macedoni dello Shkupi, capaci di eliminare il Lincoln nel precedente turno, ottenendo un risultato complessivo di 3-2. Partita che, almeno sulla carta, appare a senso unico, con i croati nettamente favoriti e reduci da un inizio di stagione particolarmente brillante, che li ha visti vincere la Supercoppa contro l’Hajduk Split (ai calci di rigore) e conquistare i primi 3 punti della stagione nella gara d’esordio di campionato, contro la Lokomotiv Zagabria (3-2). Come se non bastasse, lo Shkupi non ha mai vinto nelle ultime 5 trasferte disputate, comprese le amichevoli.

Altri scontri interessanti del 19 luglio

Tra le squadre che hanno superato il primo “round” ci sono anche Ludogorets-Shamrock Rovers, che si incontrano oggi (ore 19:45) a Razgrad, in Bulgaria. Il Ludogorets, che ha vinto le ultime 11 edizioni del campionato bulgaro, è favorito per il passaggio del turno: lo scorso anno arrivò a un passo dalla fase a gironi, prima che il sogno venisse infranto dal Malmo. Il club bulgaro, inoltre, è reduce da un incoraggiante 3-0 complessivo ottenuto nel precedente turno, contro i montenegrini del Sutjeska. Lo Shamrock, invece, ha già migliorato il risultato europeo ottenuto nella passata stagione, quando fu eliminato al primo turno di qualificazione dallo Slovan Bratislava: quest’anno gli irlandesi sono stati capaci di sbarazzarsi dei maltesi dell’Hibernians, grazie a un complessivo di 3-0, proprio come i rivali odierni del Ludogorets.

Il secondo turno preliminare di Champions League mette di fronte anche il Linfield-Bodo Glimt, rispettivamente campione dell’Irlanda del Nord e vincitore dell’Eliteserien norvegese. I padroni di casa si presentano a questo appuntamento dopo esser riusciti a eliminare in rimonta il TNS, solo dopo i tempi supplementari (sconfitta 1-0 in Galles e 2-0 nel match di ritorno, con la seconda rete arrivata al minuto 120). Un turno “thriller” anche per i norvegesi, in grado di imporsi 3-0 all’Aspmyra Stadion, ma di perdere 3-1 nella sfida di ritorno. Nell’ultima NIFL Premiership il Linfield non ha mai perso davanti al proprio pubblico, ottenendo 13 vittorie e 6 pareggi.

Pronostici Champions League 19-20 Luglio: il big match di mercoledì Dinamo Kiev-Fenerbahce

Quello tra ucraini e turchi si tratta di un vero e proprio big match, visti i precedenti dei due club, spesso protagonisti nella UCL. La formazione ucraina, infatti, ha preso parte alla fase gironi delle ultime due edizioni della Champions, e nel 2015/2016 è stata in grado di raggiungere gli ottavi di finale, per poi essere eliminata dal Manchester City. Destino diverso, invece, per il club turco, che non accede alla fase a gironi dalla stagione 2008/2009, ma che ha compiuto un cammino strepitoso nell’annata precedente, con il raggiungimento dei quarti di finale (sconfitta contro il Chelsea).

Nella scorsa stagione il Fenerbahce ha comunque disputato l’Europa League, prima di retrocedere in Conference League ed essere eliminato dallo Slavia Praga. Per le due squadre, che si affronteranno mercoledì 20 luglio (ore 20:00) a Lodz, in Polonia, sarà la prima partita ufficiale della stagione. La Dinamo Kiev è reduce dalla sconfitta per 2-1 in amichevole contro l’Anversa, mentre il Fenerbahce ha sconfitto 2-0 l’Hull City lo scorso 10 luglio. I turchi sembrano essere leggermente favoriti, anche se nella loro storia non sono mai riusciti a battere la Dinamo Kiev. Le due squadre, infatti, si sono incontrate solamente 4 volte (e sempre in Champions League), con un bilancio di 2 vittorie per gli ucraini e 2 pareggi.

Quote Champions League 2022-23

