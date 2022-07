Pronostici Champions League 26-27 Luglio 2022, martedì e mercoledì si torna in campo per il ritorno del 2° turno di qualificazione alla principale competizione del calcio europeo.

Pronostici Champions League 26-27 Luglio: le partite di martedì

Sono sei le partite in programma martedì con una sola partita che sembra già segnata, quella dello Shamrock Rovers che proverà una complicata rimonta in Bulgaria contro il Ludogorets, che si sono imposto con un rotondo 3-0 all’andata.

Molto più in bilico invece la sfida AEK Larnaca-Midtjylland. I danesi partivano con i favori dei pronostici ma non hanno sfruttato il fattore campo all’andata, andando addirittura sotto e pareggiando solo all’84°.

In Sheriff Tiraspol-Maribor, favorita la squadra di casa che è stata la Cenerentola della precedente edizione della Champions League. Dopo lo 0-0 dell’andata in trasferta ora lo Sheriff proverà a superare un altro turno.

Dovrà fare di più rispetto all’andata anche la Dinamo Zagabria, che fa visita ai nord macedoni dello Shkupi: all’andata 2-2 in terra croata, con gli ospiti ad agguantare il pari a un minuto dalla fine grazie ad una rete di Cephas.

Pronostico favorevole per il Viktoria Plzen che ha già vinto in trasferta sui finlandesi dell’HJK per 2-1. Strada in discesa anche per il Dudelange, che ospita gli armeni del Pyunik già battuti per 1-0 nella gara di andata.

Pronostici Champions League 26-27 Luglio: le sfide di mercoledì

Il programma del mercoledì vede invece il Bodo/Glimt costretto a rimontare contro i nordirlandesi del Linfield. All’andata, la sfida si è conclusa con il punteggio di 1-0 in favore del Linfield. I norvegesi, però, possono vantare maggiore esperienza internazionale e in casa hanno la possibilità di recuperare, tanto che la vittoria ha una quota micro @1.10.

Devono rimontare anche gli svedesi del Malmo, che hanno perso di misura la sfida di andata in casa dello Zalgiris. Nei tre precedenti tra le due formazioni, il bilancio è al momento in perfetta parità con una vittoria a testa ed un pareggio, tutti da Under (0-0, 1-0, 1-0). Un altro Under si gioca @2.05 mentre il successo del Malmo non va oltre @1.22.

Al contrario promette gol e spettacolo, esattamente come all’andata, la sfida tra gli svizzeri dello Zurigo e gli azeri del Qarabag. Nel primo round si sono imposti questi ultimi con il punteggio di 3-2, in una gara in cui gli elvetici sono sempre stati sotto. Almeno tre gol anche nella sfida di ritorno è una giocata che vale @1.72 di quota per OVER 2.5.

Gli slovacchi dello Slovan Bratislava scenderanno in campo con il vantaggio del 2-1 dell’andata da difendere contro gli ungheresi del Ferencvaros. I precedenti totali sono 4 tra le due formazioni: il bilancio è di 2 successi per lo Slovan, uno del Ferencvaros e un pari. In 3 di questi 4 precedenti abbiamo visto OVER 2.5 ed entrambe le squadre a segno (oggi il GOL SI paga @1.80).

Nulla di fatto all’andata tra Fenerbahce-Dinamo Kiev, con la sfida in casa degli ucraini (giocata a Lodz in Polonia) conclusasi a reti bianche. I turchi sono ancora alla ricerca della prima vittoria contro il club di Kiev: nei 6 precedenti, 2 successi per gli ucraini e ben 4 pareggi. Sfatare il tabù con una vittoria del FENERBACHE paga @1.80.

Chiude il programma la sfida di Atene tra Olympiakos-Maccabi Haifa: l’1-1 dell’andata è stato il secondo pareggio tra le due compagini, che si sono incrociate fin qui in tutto 3 volte con il Maccabi vittorioso nella Champions League 2002-2003.

Free Pick Calcio: Schedina Champions League

Detto tutto questo vi consigliamo questa schedina a basso stake, quota @6.14 proposta da nostro amico PRESIDENTE.

Tutte le quote sulla Champions League

