Pronostici Champions League 2-3 Agosto 2022: le sfide di martedì

Tra il 2 e 3 agosto si inizia a fare sul serio con il terzo turno di qualificazione alla Champions League 2022-2023 (i match di ritorno sono in programma martedì 9 agosto). Iniziano a scendere in campo anche top team, come il big match Monaco-PSV su cui vi diamo una free pick. C’è anche la novità importante comunicata ufficialmente dall’UEFA: a partire da questo turno gli arbitri potranno contare anche sul Video Assistant Refereeing (VAR).

Il programma del terzo turno di andata delle qualificazioni alla prossima Champions League si apre con lo Sheriff Tiraspol ad ospitare i cechi del Viktoria Plzen. Non ci sono precedenti tra la cenerentola della passata stagione, in grado addirittura di andare a vincere al Bernabeu contro il Real Madrid, e la formazione dell’Est che nel recente passato si è fatta rispettare in diverse competizioni Uefa.

Interessante anche la sfida Ludogorets-Dinamo Zagabria, che si trovano di fronte per la quinta volta in Europa. Il bilancio, tra Champions ed Europa League è di 2 successi per il Ludogorets, un pari e un successo dei croati.

I belgi del Royale Union SG, invece, proveranno a far valere il fattore campo contro gli scozzesi dei Rangers, che vantano una maggiore tradizione internazionale, mentre il Benfica parte favorito nei confronti dei danesi del Midtjylland. in entrambi i casi, non ci sono precedenti storici di riferimento.

Free Pick big match Monaco-PSV Eindhoven

Scontro tra big nel Principato tra Monaco-PSV Eindhoven ed è un vero peccato che una delle due dovrà dire addio alla Champions League già nella fase preliminare. Le due formazioni si ritrovano dopo aver occupato lo stesso girone di Europa League l’anno scorso, con una vittoria per il Monaco in trasferta e un pari a Montecarlo. Nel totale dei precedenti, 3 successi del Monaco, altrettanti pareggi e 2 del PSV.

Qualche giorno fa spettacolare 5-3 del PSV che ha battuto gli eterni rivali dell’Ajax nella supercoppa olandese. Nell’ultimo mese i francesi hanno giocato 7 amichevoli andando sempre a segno, compreso il 2-2 con l’Inter. Andiamo con una partita ricca di reti anche oggi e consigliamo OVER 2.5 @1.66.

Pronostici Champions League 2-3 Agosto 2022: le partite di mercoledì

Vuole sorprendere ancora il Bodo/Glimt, che dopo l’ottima Conference League dell’anno passato, ospita mercoledì sera i lituani dello Zalgiris, già battuti 2 volte nei 3 precedenti (un pareggio). Gli azeri del Qarabag ospitano gli ungheresi del Ferencvaros, in quello che è uno scontro assolutamente inedito, esattamente come quello tra gli israeliani del Maccabi Haifa e i ciprioti dell’Apollon.

Solo una tra Dinamo Kiev-Sturm Graz ha la possibilità di partecipare alla prossima Champions: gli ucraini partono favoriti. L’unico precedente tra le due formazioni è un’amichevole del 2018, dalla quale gli austriaci sono usciti sconfitti con il più classico dei punteggi, 2-0.

Chiuderà il programma del mercoledì e con esso l’andata del terzo turno di qualificazione, il match tra Stella Rossa Belgrado-Pyunik. Gli ospiti hanno già fatto un grande percorso arrivando fin qui, ragion per cui tra le due formazioni quella che ha da perdere di più è sicuramente la squadra serba, che ha una tradizione nelle competizioni europee nettamente superiore.

