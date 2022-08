Pronostici Champions League 9 Agosto 2022, continuano i preliminari e martedì 9 agosto si giocano i ritorni del 3° turno di qualificazioni. Riflettori puntati sul big match PSV-Monaco.

Pronostici Champions League 9 Agosto 2022: le prime sfide in programma

Il menu si apre martedì alle 18:00 con i norvegesi del Bodo/Glimt impegnati in una trasferta, che è più una formalità, in Lituania contro lo Zalgiris. Il 5-0 ottenuto in casa nei primi 90 minuti mette al sicuro il passaggio del turno degli scandinavi.

Sono tre i match che si giocano invece alle 19:00, con il Maccabi Haifa che si presenterà a Cipro contro l’Apollon forte dei 4 gol di vantaggio messi a segno all’andata. In contemporanea, i cechi del Viktoria Plzen ospitano i moldavi dello Sheriff Tiraspol: il match di andata ha visto soccombere la cenerentola della passata edizione della Champions League, ma il risultato non è ampio e ci sono tutti i margini per assistere ad una gara aperta ad ogni soluzione.

Solo una formalità la trasferta della Stella Rossa Belgrado in Armenia contro il Pyunik, già battuto all’andata con un nettissimo 5-0. Strada in discesa verso gli spareggi anche per il Benfica, che alle 19:45 fa visita ai danesi del Midtjylland dopo il 4-1 ottenuto in Portogallo all’andata.

Alle 20:00, invece, la Dinamo Zagabria ha la possibilità di chiudere i conti contro il Ludogorets nel proprio fortino dopo aver vinto all’andata per 2-1. Il bilancio dei precedenti tra le due formazioni è al momento in perfetto equilibrio con 2 successi per parte e un pareggio.

Tutto da decidere ancora tra gli ungheresi del Ferencvaros e gli azeri del Qarabag, che all’andata si sono spartiti la posta con il punteggio di 1-1.

Pronostici Champions League 9 Agosto 2022: big match PSV-Monaco. Rangers chiamati alla rimonta

In PSV-Monaco, la partita più interessante di questo turno, si riparte dal 1-1 dell’andata. I padroni di casa proveranno a far valere l’apporto del pubblico amico al cospetto dei monegaschi che hanno contro gli olandesi un leggero vantaggio nei precedenti. Lo score è di 3 vittorie per il Monaco, altrettanti pareggi e soli due successi per il club di Eindhoven. Le quote vedono gli olandesi vincenti nei 90 minuti @2.25 mentre la vittoria ospite si prende @3 (Pareggio @3.60).

Gli austriaci dello Sturm Graz proveranno a ribaltare lo 0-1 rimediato all’andata contro la Dinamo Kiev in trasferta, puntando anche sul fatto che l’unico precedente in casa, un’amichevole del 2018, si è concluso con il punteggio di 2-0 in proprio favore.

Chiuderà il programma alle 20:45 la sfida tra gli scozzesi dei Glasgow Rangers e i belgi del Royale Union SG. All’andata il più classico dei punteggi (2-0) in favore della squadra che lo scorso anno ha vinto la regular season del campionato belga, facendosi però beffare ai playoff dal Bruges, laureatosi campione. La quota per la vittoria degli scozzesi è in forte calo e ora si prende mediamente @1.70.

Prossimi turni e quote sulla Champions League 2022-23

Le vincenti del terzo turno di qualificazione alla Champions League 2022-2023 accederanno agli spareggi. che si giocheranno il 16-17 agosto (andata) e 23-24 agosto (ritorno) con tempi supplementari e rigori in caso di parità al termine dei 180 minuti.

Le vincitrici degli spareggi raggiungeranno ai gironi le 26 squadre già qualificate direttamente, mentre le sconfitte retrocederanno nella fase a gironi di UEFA Europa League. Sulla base del sorteggio avvenuto a Nyon il 2 agosto scorso, gli accoppiamenti degli spareggi sono i seguenti:

PERCORSO CAMPIONI

Qarabağ FK (AZE)/Ferencvárosi TC (HUN) – FC Sheriff Tiraspol (MDA)/FC Viktoria Plzeň (CZE)

FK Bodø/Glimt (NOR)/FK Žalgiris Vilnius (LTU) – PFC Ludogorets 1945 (BUL)/GNK Dinamo (CRO)

Maccabi Haifa FC (ISR)/Apollon Limassol FC (CYP) – FK Crvena zvezda (SRB)/FC Pyunik (ARM)

F.C. Copenhagen (DEN) – Trabzonspor AŞ (TUR)

PERCORSO PIAZZATE

FC Dynamo Kyiv (UKR)/SK Sturm Graz (AUT) – SL Benfica (POR)/FC Midtjylland (DEN)

Union Saint-Gilloise (BEL)/Rangers FC (SCO) – AS Monaco FC (FRA)/PSV Eindhoven (NED)

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.