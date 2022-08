Pronostici Champions League 16-17 Agosto 2022, vediamo le sei partite in programma tra martedì e mercoledì con quote e molti consigli per le scommesse sul calcio.

Pronostici Champions League 16-17 Agosto 2022: le sfide di martedì

Le prima 3 sfide si giocano martedì 16 agosto, in contemporanea alle ore 21:00. Si inizia con Bodo/Glimt-Dinamo Zagabria. I norvegesi sono arrivati fin qui dopo aver eliminato Klaksvik, Linfield e Zalgiris nell’ultimo turno mentre la Dinamo ha eliminato alo Ludogorets in un doppio confronto ricco di reti. Gol che solitamente non mancano nemmeno nelle partite del Bodo e per questa sfida Over 2.5 si gioca @1.70.

FC Copenhagen-Trabzonspor. Sono passati 11 anni dall’ultima volta in cui il Trabzonspor ha giocato nella fase a gironi di Champions e la squadra di Abdullah Avcı ci proverà contro il Copenhagen che arriva da una deludente sconfitta interna in campionato. Non ci sono precedenti tra queste due formazioni. Le quote favoriscono i padroni di casa @2.15. Noi consigliamo X 1° Temp @2.05 per una sfida che potrebbe partire contratta per sbloccarsi nel 2° tempo. Del resto il Trabzonspor ha segnato solo un gol nel primo tempo in sette precedenti trasferte di Champions.

Rangers-PSV. Gli scozzesi hanno rischiano lo scorso turno, ribaltando lo 0-2 contro il Royale Union, grazie al 3-0 interno, e il fattore campo potrebbe spingere i Rangers anche questa volta, ma le quote sono abbastanza equilibrati con i padroni di casa di poco avanti @2.55 sugli ospiti @2.70. Il PSV ha battuto il Monaco nel big match dello scorso turno e in campionato ha rifilato 5 gol sul campo degli Eagles. Partita da tripla.

Pronostici Champions League 16-17 Agosto 2022: le partite di mercoledì

Si inizia alle ore 18:45 con Qarabag-Plzen. Quota in calo @2.20 per i padroni di casa favoriti sul Plzen che ha eliminato la sorpresa della scorsa Champions, lo Sheriff. Sempre X negli ultimi 3 precedenti tra queste formazioni. Un altro Pareggio si gioca @3.15.

Dynamo Kyiv-Benfica. La squadra ucraina dopo aver eliminato lo Sturm Graz, è sfavorita nello scontro col Benfica che è la formazione più importante in corsa in queste qualificazioni. I portoghesi non hanno avuto problemi a sbarazzarsi del Midtjylland a cui hanno rifilato 7 gol tra andata e ritorno. In 6 precedenti di Champions queste due squadre non sono mai andate entrambe a segno e un altro GOL NO è un opzione offerta @1.90.

Si chiude con Maccabi Haifa-Stella Rossa. Attenzione agli israeliani che dopo aver eliminato l’Olympiakos, lo scorso turno ha fatto fuori anche l’Apollon con 6 gol segnati e nemmeno uno concesso. Ora però il Maccabi sfida la Stella Rossa favorita @1.55 per il passaggio del turno.

