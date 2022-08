Pronostici Champions League 23-24 Agosto. Vediamo le sfide in programma tra martedì e mercoledì che ci daranno il quadro completo delle squadre qualificate alla fase a gironi, prima dei sorteggi di Nyon.

Pronostici Champions League 23-24 Agosto: le partite di martedì

Si giocano tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto le gare di ritorno degli spareggi di Champions League. Il programma prende il via martedì sera con tre sfide. Saluterà la competizione una tra Benfica-Dinamo Kiev, con gli ucraini che hanno già un piede in Europa League avendo perso la gara casalinga per 2-0 (Gilberto e Ramos) e dovendo cercare l’impresa a Lisbona. I precedenti di Champions sono tra l’altro quasi tutti dalla parte dei portoghesi: 5 successi, una solo pareggio e un’affermazione della Dinamo Kiev.

Tutto ancora da decidere tra i cechi del Plzen e gli azeri del Qarabag. All’andata la gara si è conclusa a reti bianche, rinviando ogni discorso ai secondi 90 minuti. Quello verificatosi una settimana fa è stato il 4° pareggio consecutivo tra i due club, il secondo con il punteggio di 0-0. Tra i precedenti anche una vittoria del Qarabag, nessuna dei cechi. Probabilmente vedremo un altra partita con poche reti, valutate UNDER 2.5 @1.68.

Deve rimontare una rete la Stella Rossa Belgrado, che ha perso il match di andata in casa del Maccabi Haifa per 2-3. È stata una gara pirotecnica quella disputata 7 giorni fa e che lascia presagire gol e spettacolo anche nel “secondo tempo” del Marakanà di Belgrado, presso il quale gli israeliani si presenteranno per la prima volta nella loro storia.

Pronostici Champions League 23-24 Agosto: le partite di mercoledì

Mercoledì i croati della Dinamo Zagabria affronteranno in casa i norvegesi del Bodo/Glimt. All’andata sono stati proprio i nordici ad imporsi con il minimo scarto grazie ad una rete a 8 minuti dalla fine del primo tempo. Non ci sono altri precedenti tra le compagini, a parte i 90 minuti disputati in Norvegia, ma il confronto si prospetta assai equilibrato: i croati hanno forse una migliore tradizione continentale, ma negli ultimi anni il Bodo/Glimt è cresciuto molto tanto da raggiungere i quarti di Conference League lo scorso anno e togliendosi lo sfizio di rifilare un punteggio tennistico alla Roma nella fase a gironi. Dopo la singola rete dell’andata, in questo ritorno potremmo vedere entrambe a segno per un GOL SI @1.67.

Lascerà la Champions League una delle due nobili del Vecchio Continente tra PSV Eindhoven-Rangers Glasgow, che all’andata si sono divise la posta con il punteggio di 2-2. Quello di mercoledì sarà l’ottavo confronto tra le due squadre: il bilancio è attualmente di 3 successi dei Rangers, altrettanti pareggi (compreso quello dell’andata) e un successo per il PSV. Si parte sostanzialmente alla pari, con gli olandesi che punteranno anche sul fattore campo. I Rangers in campionato si sono risparmiati per questa partita ma vediamo meglio gli olandesi che si giocano @1.80 per la vittoria nei 90 minuti.

Chiude il programma la sfida in terra turca tra Trabzonspor-Copenaghen. Si parte dal 2-1 ottenuto dai danesi tra le mura amiche: dopo il doppio vantaggio di Claesson e Leragel, al 79’ i turchi hanno accorciato le distanze grazie ad una rete di Bakasetas. Un gol che ha reso meno amara la sconfitta e che ha dato nuove speranze in chiave qualificazione, visto che un 2-0 sarebbe stato evidentemente più difficile da rimontare. Il Trabzonspor punterà sul pubblico amico per ribaltare la situazione a pochi giorni dal primo tonfo in campionato, ovvero la sconfitta per 5-2 in casa dell’Antalyaspor.

Tutte le quote sulla Champions League

