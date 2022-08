Quote Sorteggi Champions League 2022-23. L’urna di Nyon non è favorevole alle italiane, in particolare all’Inter ma non ridono nemmeno Napoli e Juventus. Meglio per il Milan che infatti era in prima fascia. Vediamo le quote antepost aggiornate.

Quote Sorteggi Champions League 2022-23: Girone di ferro per l’Inter

L’urna dei gironi di Champions League sorride alla Juventus e al Milan, è agrodolce per il Napoli e nerissima per l’Inter. Sono queste le sensazioni delle italiane dopo il sorteggio di Istanbul con i bianconeri che se la vedranno con Psg, Benfica e Maccabi Haifa; un girone che, eccezion fatta per i francesi, opporrà agli uomini di Allegri due formazioni decisamente alla portata, motivo per il quale i betting analyst di Snai vedono la Juventus vincente della Champions a quota @25, prima delle italiane in lizza.

L’urna, poi, ha sorriso anche al Milan che ha pescato Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria, con concrete possibilità di passaggio del turno anche se per la vittoria finale dei rossoneri la quota sale @33 volte la posta, appena davanti all’Inter @40, che sarà impegnata in un vero e proprio girone di ferro con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen.

La squadra italiana con meno possibilità di vincere la Champions League, però, è il Napoli, a quota @100, che prima di iniziare la sua cavalcata nel turno ad eliminazione diretta dovrà vedersela nel girone con Ajax, Liverpool e Rangers.

Quote Sorteggi Champions League 2022-23: gli altri gironi

Negli altri gruppi bisogna evidenziare come dopo il girone C, il girone più carico di suggestione sia certamente quello che vede impegnato il City di Haaland contro il Borussia Dortmund, sua ex squadra, il sempre ostico Siviglia e i danesi del Copenaghen. Per il secondo anno di fila, il Real Madrid incrocerà lo Shakhtar Donetsk oltre a Lipsia e Celtic Glasgow.

Può sorridere Antonio Conte che col suo Tottenham è stato inserito nel raggruppamento D contro avversari assolutamente alla portata come Eintracht Francoforte, Sporting Lisbona e l’Olympique Marsiglia di Alexis Sanchez e dell’ex viceallenatore della Juve, Igor Tudor. Completa il quadro il girone B composto da Porto, Atletico Madrid, Bayern Leverkusen e Bruges.

Tutte le quote sulla UEFA Champions League

La favorita per la vittoria finale è il Manchester City di Guardiola @3,50, davanti alla squadra che si contenderà il primo posto nel girone della Juventus, il Psg che vale @5 volte la posta, al Liverpool @6 e al Bayern Monaco @7. Più indietro, invece, Real Madrid, con i Blancos vincenti in quota @10 e un terzetto di squadre @15, Tottenham, Barcellona e Chelsea.

