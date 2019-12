Pronostici Championship: Middlesbrough-Stoke, West Brom-Brentford, Blackburn-Wigan e partite della 23° giornata in Inghilterra dal 20 al 23 dicembre 2019

Tra venerdì (col singolo anticipo delle ore 20:45 Middlesbrough-Stoke) a sabato (col resto delle partite tra cui West Brom-Brentford che è la nostra free pick) si gioca la 23° giornata di Championship, la seconda lega del calcio inglese che sarà completata dal posticipo di lunedì, Blackburn-Wigan.

Tutto pronto per la 23^ giornata di Championship scommesse e pronostici vincenti calcio sulle sfide in programma dal 20 al 23 dicembre prendendo come riferimento le quote di Eurobet e SportPesa.

Analisi Championship 23^ giornata

Il 23° turno del campionato inglese di seconda divisione prenderà il via con la sfida tra Middlesbrough-Stoke, poi a seguire i match tra Cardiff-Preston, Fulham-Leeds, Huddersfield-Nottingham, Hull-Birmingham, Luton-Swansea, Millwall-Barnsley, QPR-Charlton, Reading-Derby, West Brom-Brentford, Sheffield Wed-Bristol City e infine il match tra Blackburn-Wigan.

Particolare attenzione al match tra Cardiff-Preston con padroni di casa al 12° posto e ospiti attualmente al 3° posto. 1 pareggio, una sconfitta e tre vittorie nelle ultime 5 sfide per il Cardiff, 2 vittorie e tre sconfitte per il Preston: ci aspettiamo un match equilibrato e senza particolari colpi di scena. Ok alla giocata "Under 2,5".

Focus totale anche sul match tra Fulham-Leeds, ex protagoniste nelle massima serie inglese e ora in piena bagarre promozione in seconda divisione. Padroni di casa al 6° posto a quota 35 punti e reduci da ben 3 sconfitte consecutive. Ospiti al secondo posto della classifica a -2 dalla vetta e reduci da 1 pareggio e quattro vittorie nell'ultimo mese di campionato. Ci aspettiamo un match gestito totalmente dal Leeds. Puntate forte sulla giocata "X2+Under 3,5".

Pronostico West Brom-Brentford scommessa Championship campionato inglese

Padroni di casa al comando della classifica: 49 punti, 4 vittorie ed un pareggio nelle ultime 5 gare di campionato e uno score offensivo di 45 gol fatti. Occhio alla compagine ospite, attualmente al 4° posto e in piena scia promozione: 33 gol fatti e 17 subiti, ottimo andamento, ma servirà una prova da assoluta corazzata per avere la meglio sulla capolista del torneo. Pronostico: 1X+UNDER 3,5.

Articolo e pronostico di Salvatore Stella. Per altri studi e free pick quotidiane seguiteci anche su Telegram al canale IL PRESIDENTE CALCIO.