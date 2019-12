Pronostici Championship: Fulham-Stoke, Nottingham-Wigan e Swansea-Barnsley del 29 dicembre 2019

Giornata numero 25 in Inghilterra per la serie cadetta, la Championship. Qui non si riposa mai, infatti le 24 squadre saranno in campo anche subito aver festeggiato l’addio al 2019. Un benvenuto al 2020 sudando sul campo.



Per i nostri Pronostici Vincenti Calcio tutto pronto per le sfide di Championship del 29 dicembre 2019.

29.12 16:00 Fulham-Stoke

Il Fulham quinto in classifica, a +2 dal settimo posto, sfida lo Stoke 21esimo in classifica, pari punti con il Luton 22esimo, che oggi sarebbe retrocesso.

Pronostico 1: @2.00 Eurobet @2.00 Snai @1.85 Betfair

Il Nottingham settimo punta al sesto posto che vale i play-off, che dista oggi solo due punti. A sfidarlo il Wigan, ultimo con 20 punti, con appena quattro vittorie centrate in 24 gare.

Pronostico 1: @1.73 Eurobet @1.80 Snai @1.70 Betfair

Lo Swansea ottavo in classifica con 37 punti, a due punti dalla zona play-off, affronta in casa il Barnsley, penultimo con 20 punti, reduce però da un buon momento dato che nelle ultime quattro ha pareggiato due volte e vinto due.

Pronostico Over 2,5: @1.60 Eurobet @1.55 Snai @1.58 Betfair

Seguici ogni giorno anche su TELEGRAM al canale del PRESIDENTE CALCIO dove ricevi quotidianamente le migliori scommesse in singola, doppia, triplicazioni, multiple e sistemi sul calcio italiano e da tutto il mondo.