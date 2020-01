Pronostici Championship: West Brom-Leeds, Derby-Barnsley e Swansea-Charlton del 1-2 gennaio 2020

In Inghilterra niente riposo dopo il saluto al nuovo anno, la Championship va subito in campo il primo di gennaio ed il due. Si gioca la 26esima di campionato e in testa troviamo il duo Leeds-West Brom, mentre al terzo posto c’è il Fulham che segue con un gap di nove punti.



Per i nostri Pronostici Vincenti Calcio tutto pronto per le sfide di Championship del 1-2 gennaio 2020.

01.01 18:15 West Brom-Leeds

E questo pomeriggio ci sarà proprio la sfida per il primo posto tra il West Beom ed il Leeds. I primi non sono in un buon momento, dato che hanno pareggiato e perso nelle ultime tre, mentre gli ospiti hanno messo a segno una vittoria dopo soli due punti centrati in tre gare.

Pronostico Over 2,5: @1.72 Eurobet @1.70 Snai @1.80 Betfair

Il Derby invece tenterà di mettere a segno una vittoria per avvicinarsi al sesto posto, che ora dista nove punti. Tre punti che contro il Barnsley non sono difficile da centrare, dato che gli ospiti sono terzultimi in zona retrocessione, anche se sono in gran forma e non perdono da cinque turni, dove hanno raccolto nove punti.

Pronostico Over 2,5: @1.80 Eurobet @1.75 Snai @1.75 Betfair

A caccia del sesto posto anche lo Swansea, nono ad un solo punto dalla zona playoff. Ospiteranno il Charlton, che è 19esimo a +7 dalla zona rossa e a -11 dalla zona play-off.

Pronostico 1: @1.60 Eurobet @1.55 Snai @1.44 Betfair

