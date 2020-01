Pronostici Championship: Leeds-Sheffield Wed, Wigan-Bristol City e Cardiff-Swansea del 11-12 gennaio 2020

Siamo già arrivati alla 27esima di campionato in Championship, la serie cadetta inglese. In vetta sempre l’accoppiata Leeds-West Brom, che hanno un vantaggio di nove punti sulla terza.



Per i nostri Pronostici Vincenti Calcio tutto pronto per le sfide di Championship del del 11-12 gennaio 2020.

11.01 16:00 Leeds-Sheffield Wed

La capolista Leeds, che di recente non sta affrontando un periodo roseo, dato che è arrivata una sola vittoria nelle ultime cinque. Saranno a caccia quindi dei tre punti contro un Sheffield reduce da tre sconfitte consecutive.

Pronostico 1: @1.57 Eurobet @1.60 Snai @1.50 Betfair

Situazione complicata per il Wigan, terzultimo a quattro punti dalla salvezza. Servono punti ed in fretta. Una vittoria contro il Bristol sarebbe davvero importante per non perdere ulteriore terreno dalla Stoke 21esimo. Bristol che nelle ultime cinque ne ha vinte una e perso quattro.

Pronostico 1: @2.30 Eurobet @2.30 Snai @2.10 Betfair

Sfida play-off tra il Cardiff attualmente dodicesimo e lontano quattro punti dal sesto posto, occupato proprio dallo Swansea, che in trasferta ha perso solo due volte. Un avversario tosto da affrontare per i gallesi, anche se con il favore del campo.

Pronostico Over 2,5: @1.25 Eurobet @1.23 Snai @1.22 Betfair

