Pronostici Championship 1a giornata, in Inghilterra inizia ufficialmente la seconda lega più importante e spettacolare al mondo, la Championship al via da venerdì 29 luglio con l’anticipo Huddersfield-Burnley e che continuerà fino a lunedì col posticipo Watford-Sheffield Utd.

Pronostici Championship 1a giornata: inizia il calcio inglese

La Championship, anche se è solo una seconda lega inglese, è uno dei campionati comunque più noti e seguiti, anche nelle scommesse. La stagione 2022-23 inizia venerdì con l’anticipo Huddersfield-Burnley. Gli ospiti aprono con i favori dei pronostici, sono messi meglio nelle quote antepost e anche nel nostro ranking. Consigliamo BURNLEY +0 (AH) @1.78, ovvero rimborso in caso di pareggio (quota Bet365) perché il 2 fisso potrebbe essere troppo rischioso alla prima giornata, in trasferta, e contro un avversario che non è il peggiore di questo campionato, anche se vediamo l’Huddersfield nella parte inferiore della classifica quest’anno.

Il grosso delle partite si giocano come al solito al sabato. Il big match di questo primo turno è senza dubbio Middlesbrough-West Brom che, come vedremo dopo nelle quote antepost, sono tra le favorite per la vittoria del campionato. Per la prima uscita al Riverside Stadium i padroni di casa sono favoriti @2.25 mentre il successo del West Brom si gioca @3.30, come il pareggio che non è un epilogo da escludere.

3

Pronostici Championship 1a giornata: le sfide di domenica e lunedì

Domenica lunch match delle ore 13:00, Sunderland-Coventry City. Attesa una stagione tranquilla da centro classifica per queste due formazioni. I padroni di casa sono tornati in Championship dopo la promozione dalla League One dove in passato hanno giocato gli ultimi 4 precedenti contro il Coventry, partite in cui il Sunderland non ha mai vinto (2 pareggi e 2 sconfitte).

Il primo Monday night dell’anno si gioca a Vicarage Road: Watford-Sheffield Utd, sfida di cartello col Watford che è 2° nelle lavagne delle quote antepost, ma lo Sheffield Utd è subito dietro in 5° posizione. I padroni di casa sono favoriti in quota @2.20.

Tutte le quote sulla seconda lega inglese

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.