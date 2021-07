Pronostici Coppa America 2021: quote, statistiche e consigli per le scommesse sui quarti di finale

Nel fine settimana non ci sono solo i quarti di finale degli europei di calcio, ma anche quelli di Coppa America con Perù-Paraguay, Brasile-Cile, Uruguay-Colombia e Argentina-Ecuador.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e quote Coppa America 2021

Perù-Paraguay. Si giocherà il 17esimo scontro diretto in Copa America tra le due squadre in questo quarto di finale all'Estadio Olimpico Pedro Ludovico di Goiânia e il bottino sorride al Paraguay con solo 3 sconfitte subite contro il Perù. I biancorossi hanno raggiunto per la ventiseiesima volta la fase ad eliminazione diretta della Copa América, qualificandosi in seconda posizione dietro al Brasile: trascinati da bomber Lapadula, un solo gol fin’ora, la compagine peruviana punta forte su di lui per provare l’approvo in semifinale. Sei i punti guadagnati per il Paraguay nel girone: arriva alla sfida delicata di questo quarto senza subire più di 1,5 gol nelle ultime 7 consecutive in CA e imbattuto per 13 match quando è riuscito siglare almeno un gol. Per questo motivo è la favorita per il passaggio del turno @1.80 BET365.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

PERÙ (4-2-3-1): Gallese; Corzo, Ramos, Abram, Trauco; Tapia, Yotun; Carrillo, Peña, Cueva; Iberico. CT: Gareca.

PARAGUAY (4-4-2): Silva; Espinola, Gomez, Alonso, Alderete; Samudio, Gimenez, Villasanti, A. Romero; O. Romero, Avalos. CT: Berizzo.

PRONOSTICO: Il Perù è imbattuto nei sette scontri diretti precedenti, mentre gli ospiti non pareggiano da sei partite: possibile X 1°T o X finale pagato @1.52 PLANETWIN.

Brasile-Cile. Alle 2 di notte del 3 luglio, il programma prosegue con Brasile-Cile, probabilmente la gara più attesa di questi quarti di finale. Sono in tutto 63 i precedenti, con il bilancio che pende nettamente dalla parte dei verdeoro: 51 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte. L’ultimo incrocio risale al 2017 e si è concluso con la vittoria del Brasile per 3-0. Negli ultimi 6 precedenti, i verdeoro hanno vinto 4 volte (1 pari e 1 sconfitta) subendo 4 reti. Neymar e soci hanno chiuso il gruppo B da imbattuti (3 vittorie e 1 pareggio) con il miglior attacco (10 reti fatte, 2 subite). Il Cile, al centro di polemiche per alcune “feste” cui avrebbero partecipato alcuni calciatori in ritiro, ha chiuso invece al 4° posto del gruppo A (1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta) segnando solo 3 gol (4 subiti).

Uruguay-Colombia. A mezzanotte del 4 luglio si affrontano a Brasilia Uruguay e Colombia. La Celeste è imbattuta da tre match di fila contro i colombiani: per trovare l’ultima affermazione di Cuadrado e soci occorre tornare al 3-0 maturato ad ottobre del 2015 (poi 2 sconfitte per i Cafeteros e 1 pareggio). L’Uruguay fin qui ha perso solo una partita in questa Copa America (2 vittorie e un pareggio), mettendo a segno 4 reti e subendone 2. La Colombia, invece, ha perso sia contro il Brasile sia contro il Perù e in entrambi i casi per 2-1 (3 reti totali segnate dai Cafeteros e 4 subite).

Argentina-Ecuador. Chiude il programma dei quarti di finale il match delle 3 di notte del 4 luglio tra l’Argentina e l’Ecuador. Sulla carta, Messi e soci partono nettamente favoriti: negli ultimi 10 precedenti, l’Albiceleste ha vinto 5 volte, pareggiato 3 e perso 2. Curiosamente, le due vittorie dell’Ecuador sono arrivate in entrambi i casi per 2-0: rispettivamente nelle qualificazioni Mondiali del 2015 e del 2009. In questa edizione della Copa America, l’Argentina è ancora imbattuta (3 vittorie e 1 pareggio) con 7 gol fatti e 2 subiti. L’Ecuador, invece, non ha ancora vinto un match: la qualificazione ai quarti è giunta grazie a 3 pareggi (1 sconfitta) con 5 gol fatti e 6 subiti.

Copa America: quarti di finale

02.07. 23:00 Perù-Paraguay

03.07. 02:00 Brasile-Cile

04.07. 00:00 Uruguay-Colombia

04.07. 03:00 Argentina-Ecuador

Semifinali

Vincente Perù-Paraguay vs vincente Brasile-Cile

Vincente Uruguay-Colombia vs vincente Argentina-Ecuador

Ricodiamo anche le quote antepost di SNAI per la vittoria finale della competizione sudamericana:

Coppa America 2021

Brasile 1,75

Argentina 3,25

Uruguay 10

Colombia 20

Paraguay 25

Cile 33

Peru 33

Ecuador 50