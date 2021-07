Pronostici Coppa America 2021: Brasile-Cile, Neymar e compagni favoritissimi. Un gol per tempo dei verdeoro a 2.30 di quota

Verdeoro a caccia della seconda vittoria consecutiva della CA in casa propria, impresa riuscita solo una volta nella storia: favoritissimi sui rivali della roja (PASSAGGIO TURNO BRASILE @1.14).

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e quote Coppa America 2021

Girone quasi perfetto per Neymar e compagni: 3 vittorie e un solo pareggio a qualificazione già avvenuta, con 10 gol fatti e 2 subiti. Quel pareggio ha interrotto le nove vittorie consecutive ottenute prima della gara con l’Ecuador contro avversarie sudamericane, tuttavia il Brasile resta imbattuto in casa nelle ultime quindici giocate in tutte le competizioni dopo gli ultimi Mondiali.

Il Cile si presenta in territorio avversario per sperare nel miracolo, dato che non arriva alle semifinali del torneo nelle ultime quattro edizioni e non ha mai strappato i tre punti negli scontri diretti giocati qui.

Insomma, una gara che sa di storia, di popolazioni a confronto e che non sarà scontata, ed anche se gli animi in Sudamerica sono spesso “caldi”, durante l’ultima edizione disputata nel 2019 nessuna delle due squadre ha ricevuto un cartellino rosso.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Fred; Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison; Firmino. Ct. Tite

CILE (4-3-1-2): Bravo; Isla, Medel, Roco, Mena; Alarcon, Pulgar, Aranguiz; Vidal; Vargas, Brereton. Ct. Lasarte

PRONOSTICO: Brasile super favorito, è riuscito a far turnover nell’ultima partita e potrebbe sbloccarla già nel primo tempo; almeno un gol verdeoro in entrambi i tempi vale @2.30 SISAL. Attenzione a Vidal, giocatore dalla testa calda, di solito nelle partite importanti tende a commettere qualche fallo di troppo. La sua ammonizione la si trova in lavagna @3.50 SISAL.

