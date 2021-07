Scommesse Coppa America: semifinali Brasile-Perù e Argentina-Colombia. I verdeoro sono favoriti @1.75 per la vittoria finale

Anche in Coppa America siamo arrivati alle semifinali in campo martedì e mercoledì notte con Brasile-Perù e Argentina-Colombia. Neymar e compagni grandi favoriti, anche per la vittoria finale.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e quote Coppa America 2021

La Coppa America va a braccetto con gli europei di calcio e anche qui siamo arrivati alle semifinali. La prima a scendere in campo è Brasile-Perù martedì notte. Nessuna chance per i peruviani contro l'armata brasiliana. I verdeoro si gioca @1.24 per la vittoria nei 90 minuti.

Il giorno dopo tocca ad Argentina-Colombia, sfida più in bilico, Argentina-Colombia, ma anche qui Messi e compagni svettano @1.75 per la vittoria nei 90 minuti mentre i Cafeteros si giocano @5.25. Argentina dietro al Brasile anche per la vittoria finale, mentre per il capocannoniere è Leo Messi a staccare tutti, Neymar in primis.

Ecco le quote antepost aggiornate da SNAI sulla Copa America:

Vincente Coppa America 2021

Brasile 1,75

Argentina 2,75

Colombia 10

Peru 20

Capocannoniere Coppa America 2021

Messi, Lionel 1,15

Neymar 6,50

Martinez Laut. 8,00

Lapadula G 13

Jesus, Gabriel 20

Gabigol 20

Richarlison 25

Zapata Duvan 33

Aguero, Sergio 33

Firmino Roberto 33

Muriel, Luis 50

Di Maria Angel 66

Vinicius Junior 75

Cuadrado Juan 75

Altro 4,00