Pronostici Coppa America 2021: Brasile-Perù, maledizione verdeoro su Rio de Janeiro

Dopo la vittoria per 1-0 nei quarti di finale contro il Cile qui all'Estádio Olímpico Nilton Santos, il Brasile ha raggiunto la semifinale della Copa América in occasioni consecutive per la prima volta dal 2007, che fu l'ultima volta in cui riuscì a difendere con successo questo trofeo.

Analisi e quote Coppa America 2021

Il Perù di Lapadula e compagni affrontano i rivali che spesso e volentieri li hanno eliminati durante questa competizione, soprattutto la finale del 2019 terminata 3-1 a favore dei padroni di casa: arrivare fin qui è già un traguardo, anche se il Perù ha avuto bisogno di arrivare ai rigori per battere il Paraguay.

Perù e Brasile si sono già incontrati durante la fase a girone di questa CA e la partita si è conclusa con la netta vittoria brasiliana per 4-0: favoritissimi quindi anche qui con la vittoria nei 90’ pagata @1.20 BET365, mentre il passaggio del turno ospite vale @6.50 BET365.

Tutte e cinque le ultime cinque vittorie del Brasile nei tempi regolamentari delle semifinali della CA l'hanno visto mantenere la porta inviolata e trovarsi in vantaggio già alla fine del primo tempo.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Brasile (4-3-3): Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Lodi; Paquetà, Casemiro, Fred; Neymar, Richarlison, Firmino. CT: Tite

Perù (4-5-1): Gallese; Corzo, Ramos, Santamaria, Trauco; Tapia; Ormeno, Sergio Pena, Yotun, Cueva; Lapadula. CT: R. Gareca



PRONOSTICO: La squadra di Lima proverà a giocarsi le proprie carte contro la corazzata Brasile: il segno GOL in lavagna può rendere la gara più viva rispetto alle quote dell’1x2: @1.70 UNIBET.

