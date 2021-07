Pronostici Coppa America 2021: Argentina-Colombia, Messi e compagni favoriti contro i Cafeteros

Semifinale d’alta quota allo “Estádio Nacional Mané Garrincha” di Brasília tra l’albiceleste e “La Tricolor”.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e quote Coppa America 2021

Dopo la vittoria roboante contro l'Ecuador per 3-0, l’Argentina di Leo Messi nonché 14 volte vincitrice della CA, è la super favorita per arrivare in finale @1.44 BET365, poiché ha una striscia di imbattibilità di 18 partite, segnando sempre gol nel primo tempo in tutte le sue partite.

La Colombia ha eliminato l'Uruguay nel quarto di finale precedente e ha vinto solo un match nei 90’ di quelli disputati in questa Copa America, un dato che non aiuta Muriel e compagni: sono arrivati in fondo ad una competizione nazionale solo 2 volte a fronte di 7 semifinali disputate.

Precedenti recenti a favore della Colombia, con una vittoria e due pareggi nelle ultime tre: sarà compito di Messi e compagni invertire la rotta: un gol del dieci paga @2.25 GOLDBET.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Pezzella, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodriguez, Lo Celso; Messi, L. Martinez, Gonzalez. Allenatore: Lionel Scaloni.

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Medina, Mina, Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Uribe, Barrios, Diaz; Zapata, Muriel. Allenatore: Reinaldo Rueda.

IL PRONOSTICO: L’Argentina sta vivendo un ottimo momento e Scaloni sembra davvero aver trovato la quadra giusta: la vittoria albiceleste con almeno due gol paga @2.30 GOLDBET.

Articolo e pronostici de IL PRESIDENTE. Visita il suo canale TELEGRAM gratuito dove trovi altre giocate di calcio e la novità, le pick sul tennis!