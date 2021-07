Scommesse Coppa America 2021: Brasile-Argentina è la più classica e la più attesa delle finali. Bookmakers dalla parte dei verdeoro di Neymar

La Coppa America rispetta i pronostici e ha già le sue due finaliste, e che finaliste: Brasile-Argentina. Si giocherà al Maracanã di Rio de Janeiro con i verdeoro di Neymar favoriti su Messi e compagni.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Analisi e quote Coppa America 2021

Brasile e Argentina si ritrovano in finale di Copa America a 14 anni dall'ultima volta. Era il 2007, e Lionel Messi sarà l'unico giocatore delle due squadre ad aver disputato entrambe le partite. Al tempo furono i verdeoro a imporsi per 3-0, e anche stavolta la Seleçao appare favorita. I betting analyst di Stanleybet.it vedono il Brasile vincente, in quota @1,55, per il secondo trofeo consecutivo dopo quello arrivato nel 2019. Insegue quindi l'Argentina dell'interista Lautaro Martinez con la vittoria dell'Albiceleste che vale @2,40 volte la posta.

Una grande classica del calcio quella tra Brasile e Argentina che stavolta si sfideranno per il massimo trofeo continentale: secondo i betting analyst, però, la sfida non sarà decisa dai calci di rigore - come la semifinale tra la nazionale di Scaloni e la Colombia - con la possibilità che si vada dal dischetto in quota @4,70 mentre l'opzione che vede l'assegnazione della Copa America prima delle lotteria dagli 11 metri vale appena @1,14 volte la posta.